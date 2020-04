Corona-Fall in Kieler Flüchtlingsunterkunft

Kiel

„Weil die Leute hier wohnen, wurde die Unterkunft nicht evakuiert", sagte der Kieler Sozialdezernent Gerwin Stöcken. Aber das Gemeinschaftsleben wurde stark eingeschränkt. Man sei jetzt besonders energisch dabei, die Corona-Regeln durchzusetzen, um zu vermeiden, was Stöcken sich im schlimmsten Fall vorstellen kann: „Dass sich in einer Gemeinschaftsunterkunft wie dieser alle Bewohner infizieren würden und wir quasi lazarettähnliche Zustände hätten.“

Er sei froh, „dass wir in dieser ausgeprägten Krisenlage zwei erfahrene Träger hier haben: das DRK mit der Katastrophenschutzerfahrung und die AWO mit der sozialpädagogischen Kompetenz.“

Stöcken: Kiel ist bereit weitere Flüchtlinge aufzunehmen

Auf dem Gipfel der Flüchtlingskrise 2015/2016 war die Unterkunft Schusterkrug maximal mit 1172 Menschen belegt. Nun habe sich ein Tiefstand von 500 Bewohnern eingependelt. 130 davon sind unter 16 Jahre, die älteste Bewohnerin ist 67. Die Stadt erwartet aber wieder mehr Asylbewerber.

Denn um die Landesunterkünfte in der Corona-Lage zu entzerren, werden sie zunächst um insgesamt 300 Leute erleichtert – davon sind 15 Personen der Landeshauptstadt zugeteilt, sie sollen in der Schusterkrug wohnen. Außerdem, so Stöcken, „sind wir als Stadt der sicheren Häfen nach wie vor daran interessiert, das Chaos an den griechischen Grenzen mit aufzulösen und Menschen aus Seenot aufzunehmen. Wir stehen nach wie vor zur Verfügung Menschen aufzunehmen“.

Im Schusterkrug ist die Unterkunftsverwaltung derweil damit beschäftigt, den ersten Corona-Fall zu handeln und sich auf weitere vorzubereiten: Der an Covid-19 erkrankte Mann habe sich vermutlich bei Freunden in Hamburg angesteckt, es gehe ihm aber schon wieder gut, berichtet Birgit Stöcken; sie ist die Leiterin der Flüchtlingsunterkunft und Ehefrau des Sozialdezernenten.

Gemeinschaftsunterkünfte Auch in den anderen Kieler Flüchtlingsunterkünften werde verstärkt auf die Einhaltung von Hygiene und Distanz geachtet, berichtet der Leiter des Amtes für Wohnen und Grundsicherung Martin Reinhart. Allerdings bestehe nur am Schusterkrug die Möglichkeit sich auf mehrere Gebäude auszudehnen. In den anderen Unterkünften sind laut Reinhart aber auch noch keine Infizierten bekannt und es gebe keine Quarantäne-Fälle. Anfang April 2020 wohnen in Kieler Gemeinschaftsunterkünften 2095 Menschen. Davon befinden sich die meisten nicht mehr im Asylbewerberverfahren, sondern das Verfahren ist bereits abgeschlossen, sie haben entweder eine langfristige Aufenthaltserlaubnis, eine befristete Duldung oder warten auf Abschiebung. Da es aber auf dem Kieler Wohnungsmarkt schwer ist, günstigen Wohnungen zu bekommen, vor allem für große Familien, lässt die Stadt diese Menschen weiter in den Unterkünften wohnen. Sie erhalten Nutzungsverträge und zahlen für die Zimmer. Der Anteil der Gruppe mit abgeschlossenem Asylverfahren liegt insgesamt schon bei 70 Prozent. Neben dem Schusterkrug (mit 490 Bewohnern) unterhält die Stadt aktuell noch zwei größere Gemeinschaftsunterkünfte (Arkonastraße mit 201 und Zum Brook mit 45 Personen), sowie zwei Containerstandorte (Gildeplatz in Dietrichsdorf und Ellerbeker Weg). Daneben gibt es eine Vielzahl kleinerer Gemeinschaftsunterkünfte und von der Stadt angemieteter Wohnungen.

Der Infizierte sei in einem abgelegenen Gebäude in einem Zimmer mit eigenem Bad untergebracht. Er ist zwar mit Essen gut versorgt, allerdings von der Außenwelt abgeschnitten, da er in dem Gebäude kein Internet hat. Das soll sich in der kommenden Woche ändern. Das Haus mit 16 Zimmern und das benachbarte Gebäude mit 36 Zimmern werden mit WLAN ausgestattet und für den Fall, dass sich weitere Bewohner mit dem Corona-Virus infizieren als Isolationsräume freigehalten.

Nicht nur für die Flüchtlinge in Quarantäne, sondern für alle Bewohner ist die Kontaktsperre schwierig. „Sonst sind hier in den Nachmittagsstunden wirklich alle draußen, die Straßen sind voll, die Leute unterhalten sich, die Kinder spielen“, berichtet Birgit Stöcken. Jetzt sieht man auf dem weitläufigen ehemaligen MFG5-Gelände lediglich vereinzelt Menschen.

Die Flüchtlinge haben Langeweile und Angst

Gerade nur ist die 28-jährige Precious aus Nigeria unterwegs. Sie geht mit ihren beiden Söhnen, dem zweijährigen Daniel und dem Neugeborenen Francis, spazieren. Daniel langweilt sich, der Kinderhort ist geschlossen, seine Freunde darf er nicht treffen. Die kleine Familie und all ihre Nachbarn leiden eben genauso unter den Corona-Schutzregeln wie die Menschen überall.

„Und sie haben natürlich Angst“, berichtet Birgit Stöcken. Die Verwaltung versucht die Bewohner in Papierform und online in mehreren Sprachen über die Corona-Regeln zu informieren. Offenbar mit Erfolg: „Die Bewohner verhalten sich vorbildlich, sie bleiben auf Distanz zu den Mitarbeitern, sie gehen wenig raus und halten sich immer in ihren Familiengruppen auf.“

Ein Flüchtling aus Syrien ist Arzt - er klärt andere Bewohner auf und bietet Hilfe an

Die Aufklärung funktioniere auch untereinander. Ein Glücksfall ist dabei ein Bewohner, der erst seit Januar in Deutschland und im Schusterkrug ist. „Er selbst ist Mediziner, Gynäkologe, und seine Frau ist Apothekerin. Er nimmt es innerhalb der arabischen Gesellschaft in die Hand, informiert, klärt über Infektionsschutz auf“, berichtet Birgit Stöcken.

Ein Anruf und Husein Sheikho kommt sofort vorbei. Der 54-Jährige berichtet in einer Mischung aus gebrochenem Englisch und einigen Wörtern Deutsch, dass er der jesidischen Glaubensgemeinschaft angehöre. Zusammen mit seiner Frau und der nun zweijähriger Tochter sei er 2018 aus seiner Heimatstadt Afrin vor dem IS geflohen. Sie waren in Aleppo und in Kurdistan, wo er weiter als Arzt gearbeitet hätte. In Afrin habe er eine gynäkologische Privatklinik gehabt.

Sheikho zückt sein Handy und zeigt Fotos, die ihm in OP-Kittel mit Neugeborenen zeigen. Drei bis fünf Operationen pro Tag habe er vorgenommen und möchte jetzt in der Corona-Krise denen helfen, die ihm geholfen haben, den Kielern: „Ich würde gern in einer Klinik arbeiten. Ich könnte Kaiserschnittgeburten auch an infizierten Frauen vornehmen“, bietet er an. „Ich helfe gern und will dafür kein Geld.“

