Sand ist nicht gleich Sand. Einmal abgesehen davon, dass Sand ganz unterschiedliche Körnergrößen aufweist, gibt es auch zwei Arten von Sand: den „natürlichen“ Sand aus der von der Eiszeit geprägten Landschaft, und Sand, der aus Recycling-Prozessen gewonnen wird. „Es steht immer weniger Natursand für Bauvorhaben zur Verfügung“, erläuterte Lars Glindemann, Geschäftsführender Gesellschaf- ter der Unternehmensgruppe Peter Glindemann. „So werden seltener Genehmigungen zum Abbau erteilt.“

"Natürlicher" Sand wird immer knapper

Zum einen sei in der Vergangenheit immer mehr gebaut und damit Sand verbraucht worden. Und zum anderen gerate der Naturschutz mehr in den Fokus. Daher komme dem Sand, der aus Recycling entstehe, eine große Bedeutung zu. „Wir wünschen uns von der Landeshauptstadt Kiel, dass sie als Ersatz für Rohstoffe verstärkt Recyclingmaterial bei Bauvorhaben ausschreibt, das in den meisten Fällen die gleiche Qualitätsstufe bietet“, so Glindemann weiter. Diesem Ansinnen will sich der Oberbürgermeister Ulf Kämpfer nicht verschließen. Denn er selbst setzt auf Recycling und bestätigte, dass Sand und Kies „nicht mehr so allgegenwärtig und günstig zu haben“ seien. „Sanieren statt abreißen“ oder „Nutzung von recycelten Materialien statt neuen“ sollte die Devise lauten.

Strenge Umwelt-Auflagen für ein Recycling-Zentrum

Kämpfer erinnerte sich daran, dass er vor zweieinhalb Jahren mit der Unternehmensleitung in Bezug auf das Bauvorhaben „hart gerungen“ habe. Denn für die Umsetzung eines Recycling-Zentrums müssten strenge Umwelt-Auflagen erfüllt werden. Doch nun seien glücklicherweise alle Steine aus dem Weg geräumt.

Dort, wo bislang eine Wiese im Gewerbegebiet Wellsee an der Ottostraße war, ist nun der Untergrund mit recyceltem Material befestigt. Entstehen soll eine rund 1500 Quadratmeter große Arbeitshalle, Containerstellplätze, Zwischenlagerflächen und offene Lagerboxen. Getrennt werden zum Beispiel Papier, Kunststoff, Metalle, Holz und Sand. In Siebanlagen entsteht aus Bauschutt Sand unterschiedlicher Qualität und Körnergröße – vom feinen Sand über grobkörnigen Kies bis zum steinigen Material.

Auf dem Gelände entsteht auch eine Deponie

Der Sand dient beispielsweise als Untergrund im Straßenbau, aus geschreddertem Holz können Spanplatten entstehen, aus Papier erneut Papier. „Wir möchten möglichst viele Stoffe wieder dem Wirtschaftskreislauf zuführen“, so Glindemann. Das Zentrum gibt eine Vielzahl der Stoffe an Verwertungsanlagen weiter. Was nicht genutzt werden kann, kommt zur Müllverbrennung oder auf die Deponie, die ebenfalls auf dem Gelände entsteht und nach unten und oben hin abgedichtet sowie auf der Oberfläche begrünt werden soll.

Es ist die zweite Recycling-Anlage der Unternehmensgruppe. „Unsere Anlage in Grevenkrug bei Bordesholm ist deutlich größer“, sagte der Geschäftsführer Dr. Guntram Lauenstein. „Der Standort in Wellsee richte sich eher an Kleingewerbetreibende.“ Lauenstein ist sich sicher, dass das Unternehmen von der Lage profitiert, denn in der Umgebung sind bereits einige Firmen ansässig, die Material aufbereiten.

Recycling-Zentrum steht auch Bürgern offen

Das Zentrum wird nicht nur recycelten Sand abgeben, sondern auch Naturprodukte wie Sand und Kies verkaufen, welche die Unternehmensgruppe in ihren Kieswerken in Schleswig-Holstein abbaut. Auch Bürgern wird das Recycling-Zentrum offenstehen.

