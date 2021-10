Abtauchen in die bunte Welt der Exponate - Erstes Wochenende der Museen lockte in Kiel die Besucher an

Jo, das passt! Vor dem Schifffahrtsmuseum schwingen groß und bunt leuchtend zwei Seepferdchen und eine Qualle im Walzertakt. Auf Stelzen. Drei Frauen der „Oakleaf Streetshow“ sorgen für einen willkommenen Farbtupfer am Sonnabend des ersten Kieler „Wochenendes der Museen“ – an einer von 24 Stationen.