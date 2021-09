Kiel

Der bestehende Fachkräftemangel in Kitas ist weithin bekannt. Um ihm etwas entgegenzusetzen, gibt es in Kiel seit 2020 die „Praxisintegrierte Ausbildung“ für Erzieherinnen und Erzieher (PiA). Doch das Projekt ist teuer und steht vor dem Aus – es sei denn, es gibt noch Fördermittel von Land oder Bund.

Erst vor rund einem Monat ist der zweite Ausbildungsjahrgang, der wie der erste durch städtische Mittel finanziert wird, gestartet. Die dreijährige Ausbildung der aktuell 45 angehenden Erzieherinnen und Erzieher kostet die Stadt rund drei Millionen Euro, also 1,5 Millionen pro Jahrgang.

Ausschreibungen für den dritten PiA-Jahrgang müssten im November starten

Im November müssten eigentlich die Ausschreibungen für den dritten Jahrgang beginnen, doch ohne finanzielle Unterstützung kann sich die Stadt PiA nicht weiter leisten. „Das ist eine freiwillige Aufgabe. Es ist für eine Kommune auf Dauer nicht finanzierbar“, sagt Kiels Bildungsdezernentin Renate Treutel. Mit drei Millionen Euro ließe sich auch der städtische Anteil an 26 Kita-Gruppen bezahlen.

Anders als bei der schulischen Ausbildung sind die angehenden Erzieherinnen und Erzieher bei der PiA bei einem Träger angestellt und arbeiten zu Beginn an zwei von fünf Werktagen in einer Kita. An den übrigen Tagen gehen sie zur Schule. Zudem wird ihnen eine Ausbildungsvergütung gezahlt.

Stadt Kiel sprang bei PiA-Finanzierung ein

Dieses Modell war von der Stadt vorbereitet worden, nachdem auf Bundesebene ein entsprechendes Förderprogramm im Rahmen der Fachkräfteoffensive eingerichtet worden war. Dann kam allerdings vom Bund Ende Dezember 2019 die Mitteilung, das Programm nicht fortzusetzen. Die Stadt sprang bei der Finanzierung ein – zumindest für zwei Jahrgänge.

Das Interesse an den Plätzen war groß: Für den ersten Jahrgang, der vor etwas mehr als einem Jahr seine Ausbildung begann, gab es über 200 Bewerbungen. Beim zweiten Jahrgang waren es schon fast doppelt so viele. „Die Bewerbungslage zeigt, dass es an dem Beruf durchaus Interesse gibt“, so Treutel.

Positive Bilanz nach einem Jahr „Praxisintegrierter Ausbildung“

Nach etwas mehr als einem Jahr fällt die Bilanz zum bisherigen Verlauf laut Stadt bei allen Beteiligten positiv aus. Auch Mitglieder des Jugendhilfeausschusses äußern sich in der jüngsten Sitzung des Gremiums anerkennend über das Projekt. „Ich sehe darin eine Möglichkeit, den Fachkräftemangel zumindest ein Stück einzufangen“, erklärt etwa Nesimi Temel (SPD). „Wir müssen uns mit unseren Landtagsabgeordneten unterhalten“, ergänzt er mit Blick auf das Finanzierungsproblem.

Unterdessen stellt Jan Wohlfarth (CDU) in der Sitzung klar: „Uns hilft das viele Geld für den Kitabau nicht, wenn wir dann kein Personal haben, um sie zu betreiben.“ Er spricht damit ein zunehmendes Problem an, denn in Kiel ist es bereits vorgekommen, dass neue Kitas nicht alle Plätze an Familien vergeben konnten, weil es nicht genug Personal gab, um die Kinder zu betreuen.

Kita-Fachkräftemangel dürfte in Kiel noch zunehmen

Das Problem dürfte sich in Zukunft noch verschärfen: Die Stadt rechnet damit, dass allein durch die Kita-Reform bis Ende 2023 180 weitere Fachkräfte gebraucht werden. Hinzu kommt etwa ein erhöhter Platzbedarf oder auch in den Ruhestand gehendes Kita-Personal.

Mit der PiA gibt es in Kiel nun zwar einen Baustein gegen den Mangel, doch aufgrund fehlender Gelder wohl erstmal keinen dritten Azubi-Jahrgang. Treutel dazu: „Wenn kein Wunder passiert, werden wir im November keinen Aufruf für Bewerbungen starten.“