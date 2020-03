Kieler Hafen spürt die Krise

Kiel

Besonders die Fähren ins Baltikum sind voller als sonst. Die Reederei DFDS musste sogar wieder ein drittes Schiff einsetzen und die Zahl der Abfahrten von sieben auf neun pro Woche steigern. Die Freude über diese zusätzlichen Mengen wird jedoch gedämpft. „Wir wissen nicht, wie es nach Ostern aussieht. Wenn die Fabriken schließen, werden auch wieder weniger Lastwagen zu befördern sein“, so Gert Jakobsen von der Reederei DFDS. Noch aber sind die Decks voll.

100.000 Passagiere weniger durch Ausfall der Color-Fähren

Ganz anders das Bild am Norwegenkai. Dort wird jetzt nur noch die Frachtfähre „Color Carrier“ dienstags, donnerstags und sonnabends abgefertigt. Die beiden großen Kreuzfahrtfähren „Color Fantasy“ und „Color Magic“ sowie drei andere Fähren wurden aufgelegt. 2000 Mitarbeiter hat die Color Line sofort nach Hause geschickt. Einzig die „Superspeed 2“ ( Hirtshals-Larvik) und die „Color Carrier“ ( Kiel-Oslo) blieben in Fahrt.

„Die vorübergehende Außerdienststellung der ,Color Magic’ und der ,Color Fantasy’ trifft den Hafen zu Beginn der üblichen Osterreisezeit. Binnen vier Wochen werden uns auf der Route Kiel-Oslo rund 100.000 Passagiere in der Bilanz fehlen“, sagt Dirk Claus, Geschäftsführer der Seehafen Kiel GmbH.

Nur Stena befördert noch Passagiere

Da die Abrechnung der Hafengebühren neben der Passagierzahl auch auf Grundlage der Vermessungsgröße BRZ (Brutto-Raum-Zahl) erfolgt, gehen beim Seehafen die Einnahmen zurück. „Das ist finanziell deutlich spürbar“, so Claus. Gleichwohl wird im Hafen weiter an der Infrastruktur gearbeitet und Vorbereitungen für die schnelle Rückkehr der Schiffe getroffen.

Als einzige Reederei befördert derzeit die Stena Line noch Passagiere. Die beiden Schiffe sind aber derzeit in erster Linie Frachtfähren. Die Lkw-Decks sind voll. „Der grenzüberschreitende Warenverkehr hat europaweit hohe Priorität, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Der Kieler Hafen ist wichtiger Knotenpunkt dieser Transportketten, die es zwischen Kontinentaleuropa und Skandinavien sowie dem Baltikum zuverlässig in beide Richtungen aufrechtzuerhalten gilt“, sagt Claus.

Güterverkehr läuft fast reibungslos - noch

Neben den Fähren läuft auch der Güterverkehr an Land nahezu reibungslos und sorgt dafür, dass die Lieferketten nicht unterbrochen werden. Jedoch gibt es beim Gütertransport erste Warnzeichen. „Mit der Produktionsunterbrechung in wichtigen Wirtschaftszweigen, wie etwa der Automobilindustrie, wird allerdings auch das Transportvolumen schnell zurückgehen“, fürchtet der Kieler Hafen-Chef. Ein erheblicher Teil der Warenlieferungen der Fähren sind für Werke der Automobilindustrie.

Zwar steigt aufgrund der Hamsterkäufe die Nachfrage nach Lebensmitteln sowie Haushalts- und Kühlwaren. „Eine erhöhte Nachfrage in diesem Bereich wird dies in der Gesamtmenge nicht ausgleichen. Auf den Italien-Direktzügen ist dies bereits zu merken“, so Claus.

Kurzarbeit noch kein Thema im Kieler Hafen

Wie schwer sich die Verluste an Einnahmen und Tonnage in der Jahresbilanz auswirken, lässt sich bislang nicht absehen. Themen wie Kurzarbeit und Freistellungen sind aktuell noch nicht in Planung. Es gibt auch erste Signale der Rückkehr zur Normalität. So hat die Color Line zum Wochenende von den fünf aufgelegten Fähren die „Superspeed 1“ wieder aktiviert.

Kreuzfahrtsaison : Start auf 2. Mai verschoben

Erneut verschoben wurde in Kiel dagegen der Start in die Kreuzfahrtsaison. Die bisher genannten Termine 27. März und 5. April sind nicht zu halten. Beim Seehafen Kiel plant man nun den ersten Anlauf eines Kreuzfahrtschiffes für den 2. Mai.

