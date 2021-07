Kiel

Eulennachwuchs in Kiel-Mettenhof: Auf dem Dachboden von Vogelschützer Holger Weidmann hat sich ein Schleiereulenpaar häuslich niedergelassen – und drei Jungen ausgebrütet. „Derzeit sind die Eltern fleißig dabei, den Nachwuchs mit Mäusen zu versorgen“, erzählt der 77-Jährige, der vom Balkon aus das Eulenpaar bei der Arbeit beobachtet.

Seit 1985 wohnt Weidmann in Mettenhof am Domänental. Beim Bau seines Hauses hatte sich der ehrenamtliche Wanderfalkenschützer ein Einflugloch oben in die Hausmauer einbauen lassen. Ein großer Kasten auf dem Dachboden dahinter sollte Wanderfalken als Nest dienen. „Die Tiere haben das Nest ein paar Mal besichtigt, sich aber nicht zum Brüten niedergelassen“, sagt Weidmann.

Schleiereulen waren statt Wanderfalken eingezogen

Im vergangenen Jahr habe er zum ersten Mal Geräusche vom Dachboden gehört – „ein Schnarchen“. Statt Wanderfalken waren Schleiereulen eingezogen. Die etwa 35 Zentimeter großen und rund 300 bis 400 Gramm schweren Vögel sind erkennbar an hellem Gefieder, langen Beinen und einem herzförmigen Gesicht.

Auch in diesem Jahr zieht das Eulenpaar auf dem Dachboden von Holger Weidmann Junge auf. Rund 15 bis 20 Zentimeter ist der Nachwuchs groß. Gefüttert wird dieser mit Mäusen jeglicher Art. Das angrenzende Domänental bietet den Eulen beste Bedingungen für die Jagd. Gewölle von etlichen Tierarten hat Weidmann im September 2020 im Nest gezählt. Die Schleiereulen versorgen die Jungen so lange, bis sie fliegen können. Mit Beginn der Herbstbalz löst sich der Familienverbund auf – und der Nachwuchs sucht sich eigene Reviere.