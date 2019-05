Für Frank Behling ist der Kieler Hafen so etwas wie sein zweites Wohnzimmer. Als Schiffsexperte der Kieler Nachrichten ist er auf jedem Kreuzer, Dampfer oder jeder Fähre, die in der Fördestadt festmacht willkommen. In "Mit Behling an der Reling" nimmt er die KN-online-Leser mit an Bord. Leinen los!