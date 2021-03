Wann in Erik Währums Moralist in Kiel einmal wieder Hochbetrieb herrschen wird, ist ungewiss. Denn die Bars werden es auch bei einer Wiedereröffnung der Gastronomie konzeptionell am schwersten haben. Mit einer Wohnzimmer-Edition will der Inhaber dem Tresenleben nun trotzdem einen langen Abend widmen.