Bei der Kieler Woche 2019 war der NDR in Kooperation mit der Stadt Kiel an drei Abenden auf dem Rathausplatz vertreten, zur Kieler Woche 2020 soll es wieder eine eigene Bühne geben. Diese wird aber nicht wie gewohnt am Ostseekai sein. Ein alternativer Standort an der Kieler Förde wurde gefunden.