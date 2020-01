"Poseidon" soll Flüchtlinge retten

Kiel

Es wirkt unpassend, ein Schiff für diesen Zweck als geeignet zu bezeichnen – denn selbst die Retter im Mittelmeer wünschen sich nichts sehnlicher, als dass ihre Arbeit überflüssig wird. Doch Thies Gundlach und Michael Schickwart von „Gemeinsam retten“ sind geradezu begeistert: „Die ,Poseidon’ ist in einem hervorragenden Zustand. Wir brauchen ein zuverlässiges Schiff“, sagt Schickwart. Der Berater war bereits für Sea-Watch tätig und kennt die tragischen Zustände im Mittelmeer: Private Seenotretter seien derzeit die Einzigen, die Flüchtlinge vor dem Ertrinken retteten.

Ausrangierte "Poseidon" steht zum Verkauf

Noch liegt die „Poseidon“ an der Kaimauer vor der Geomar-Neubaustelle. Bevor Schickwart mit Gundlach an Bord geht, betont der Vizepräsident der Evangelischen Kirche Deutschlands: „Das Spendenprogramm läuft sehr gut.“ Man sei in der Lage, einen guten Preis zu bezahlen. Experten zufolge dürfte der Wert bei etwa einer Million Euro liegen.

Gestartet wurde „Gemeinsam retten“ als Folge einer Resolution auf dem Kirchentag. Seither beteiligen sich über 250 Organisationen – und schließen laut Gundlach einen gesellschaftlichen Konsens: „Unser Bündnis wird so gut wie möglich Menschen aus dem Mittelmeer fischen.“

Guter Zustand und ganz viel Platz

Dafür notwendig: die „Poseidon“ – sagt Schickwart: „Wir benötigen das Schiff dringend.“ Gemeinsam mit Gundlach stakst er durch die engen Gänge, die steilen Metalltreppen hoch und runter: Der Maschinenraum sei in einem exzellenten Zustand, wie auch Mannschaftsquartiere und Brücke. Nach dem möglichen Kauf müsse eine Krankenstation eingerichtet, zusätzliche Technik eingebaut und die sichere Kommunikation auch für die Außendarstellung der Seenotrettung gewährleistet werden. Ende des Quartals sei eine Überführung möglich.

Beim Blick von der Brücke wird klar: Die „Poseidon“ bietet Platz. Davon kann ein Schiff zur Rettung nicht genug haben. Bis zu 1000 Flüchtlinge müssten möglicherweise aufgenommen werden. „Wir haben sie heute nicht mehr Stunden, sondern Tage oder gar Wochen an Bord“, sagt Schickwart. „Wir wünschen uns die Zeit zurück, als wir sie übergeben konnten“ – an Schiffe oder Häfen europäischer Mittelmeer-Anrainer. Heute werde die Seenotrettung privater Organisationen kriminalisiert.

"Wir lassen keine Menschen ertrinken"

Dabei will „Gemeinsam retten“ gar keine Politik machen: „Wir sprechen kein Asyl aus. Das ist eine staatliche Entscheidung“, sagt Gundlach. „Aber wir lassen keine Menschen ertrinken. Wenn die Staaten das nicht hinkriegen, sollen sie doch wenigstens die Organisationen unterstützen.“ Der Verein habe keine Lösung. „Aber es ist schlecht, dass die Flüchtlingsfrage nicht gelöst wird“, so Gundlach. Für seinen Verein sucht er Lösungen: Falls die „Poseidon“ nicht an „Gemeinsam retten“ geht, hat er mit Sea-Watch noch ein paar andere Schiffe im Blick. Die Entscheidung der Vebeg, die das Schiff im Auftrag des Landes verkauft, fällt am 30. Januar.

So läuft der Verkauf der "Poseidon" 43 Jahre war die auf der Werft Schichau in Bremerhaven gebaute „Poseidon“ im Dienst der Meeresforschung auf dem Atlantischen Ozean unterwegs. 1975 gebaut, kam das Schiff nach seinem Stapellauf am 2. Mai 1976 in den Dienst des Instituts für Meereskunde in Kiel und später des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung. Die „Poseidon“ wurde Ende 2019 außer Dienst gestellt, gehört noch dem Land Schleswig-Holstein. Das hat die Vebeg, ehemals als Verwertungsgesellschaft für besatzungseigene Güter gegründet, als Verwertungsfirma der Bundesrepublik mit dem Verkauf beauftragt.

