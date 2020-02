Kiel

Für eine lebensgefährliche Messerattacke auf den Begleiter seiner Ex-Freundin muss ein 25-jähriger Mann vier Jahre ins Gefängnis. Das Kieler Landgericht sah es am Montag als erwiesen an, dass der Angeklagte in Kiel im Streit mit seiner Ex-Freundin (23) auf deren Begleiter (22) einstach.

Der Angeklagte hatte die Freundin zuvor mitten in der Nacht um eine Aussprache gebeten und dann dem Mann ein Messer in den Unterbauch gerammt. Das Opfer erlitt eine vierfache Dünndarmperforation und musste notoperiert werden.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten für den geständigen Angeklagten vier Jahre und sechs Monate Gefängnis wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gefordert. Der Verteidiger plädierte auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Er ging von gefährlicher Körperverletzung aus.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

