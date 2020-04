Wochenmarkt in Kiel öffnet früher

Kiel

Die offizielle Marktzeit für den Exer in Kiel ist 8 bis 13 Uhr. Die weiteren Hinweise der Stadt: Die Mindestabstände sind jederzeit einzuhalten. „Ein Wochenmarkt in Zeiten von Corona ist kein Ort für einen Familienausflug“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Deshalb sollte nur allein oder zu zweit eingekauft werden. Aufgrund der Verordnung der Landesregierung sind Imbissstände und der Verkauf von Eis und Kaffeegetränken auf dem Wochenmarkt nicht mehr gestattet. Weil der gesamte Platz für den Markt genutzt wird, gibt es auf dem Exer keine Parkplätze mehr. Nur für Menschen mit einer Schwerbehinderung stehen Parkplätze zur Verfügung.

Zierau appelliert an Kieler Marktbesucher

„Ich appelliere an alle Besucher der Wochenmärkte – insbesondere am Ostersonnabend –, sich vorbildlich zu verhalten und erwarte, dass aus Gründen des Infektionsschutzes jederzeit der angeordnete Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird“, sagt Ordnungsdezernent Christian Zierau. „Haben Sie Geduld und Verständnis für alle Marktteilnehmenden, sodass wir die Märkte weiterhin in dieser Form durchführen können.“

Wochenmärkte bleiben geöffnet

Wochenmärkte dienen der Grundversorgung und bleiben in Kiel weiterhin geöffnet. Bereits seit dem 23. März wurden die Wochenmärkte auf dem Exerzierplatz und dem Blücherplatz auf die gesamte Fläche der Plätze ausgedehnt, sodass die Abstände zwischen den Ständen und den Gängen jetzt größer sind. Auch die Markthändler sorgen an ihren Ständen mit verschiedenen Maßnahmen für mehr Sicherheit und insbesondere dafür, dass der notwendige Abstand eingehalten werden kann.

