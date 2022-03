Als die Polizei am Mittwochabend einen 25-Jährigen im Knooper Weg zur Rede stellte, weil der an eine Hauswand gepinkelt hatte, griff sein Freund ein. Der 27-Jährige beleidigte der Polizei zufolge die Einsatzkräfte und attackierte sie schließlich am Exerzierplatz. Die Nacht endete für ihn im Gewahrsam.