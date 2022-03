Kiel

Es war nur eine klitzekleine Druckstelle am Fuß. Doch die hatte massive Folgen für Anne Vosgerau. Durch verhängnisvolle Komplikationen sind ihre Beine gelähmt. Die Kielerin (32) sitzt seit fünf Jahren im Rollstuhl. Und doch ist sie sprichwörtlich wieder auf die Beine gekommen. Mithilfe einer modernen robotergestützten Orthese und Krücken geht Anne Vosgerau besonders bei gutem Wetter gern spazieren. Sie ist eine von bundesweit 100 Patienten mit dem sogenannten Exoskelett des Herstellers Rewalk.

Sie weiß noch ganz genau, wo sie die Blase am Fuß bemerkt: bei einer Besichtigung des Van-Gogh-Museums in Amsterdam. Warum die Blase sich später infiziert, ist unklar. Fest steht aber: Anne Vosgerau erleidet ein Toxisches Schocksyndrom (TSS). Diese Komplikation gipfelt in einer Krankheit, die Critical-Illness-Polyneuropathie genannt wird. Vereinfacht gesagt, eine schwere Nervenstörung. Anne Vosgerau verliert die Kontrolle über ihre Beine – und ein Stück weit auch über ihr Leben. Ihren Beruf als Praxismanagerin kann sie nur noch in Teilzeit ausüben. Sie muss von ihrer Altbauwohnung in ein rollstuhlgerechtes Zuhause umziehen. Sie kann nicht mehr Fußball spielen, fährt jetzt Liegerad. Und überhaupt: „Spontan ist nicht mehr“, sagt Anne Vosgerau knapp.

Anne Vosgerau aus Kiel sitzt im Rollstuhl, doch mithilfe eines modernen Exoskeletts kann sie laufen. Quelle: Frank Peter

Ihr größter Gewinn ist darum die moderne Medizintechnik. Und ein schwarzes Gerät aus ultraleichtem Flugzeug-Aluminium mit Kunststoffteilen aus dem 3-D-Drucker. Es ist ein sogenanntes Exoskelett, das so manchen Betrachter an Hollywood-Streifen wie „Terminator“ denken lässt. Das zumindest berichtet Andree Bolte vom Hersteller Rewalk. Er begleitet die Kielerin an diesem Tag am Mare Klinikum in Kronshagen. Dort erhält Anne Vosgerau Physiotherapie. Dort führt sie vor, welchen Unterschied es für sie macht, ob sie im Rollstuhl sitzt oder im Exoskelett steht. „Für mich ist die größte Motivation die Augenhöhe“, sagt die 32-Jährige mit den klaren blauen Augen geradeheraus. „Im Stehen werde ich ganz anders wahrgenommen. Ich habe das Gefühl mitzureden, anstatt dass über mich hinweggeredet wird.“

Doch erstmal muss Anne Vosgerau ihr Exoskelett, ihre computergesteuerte Körperstütze, anziehen. Es klickt, es klackt, sie schnallt die Prothese im Sitzen über mehrere Gurte fest. So kann sie im Stehen nicht hineinrutschen. Woher der „Terminator“-Effekt kommt? Da ist zum einen die schwarze, futuristisch anmutende Uhr am Armgelenk, über die das Exoskelett gesteuert wird. Auf Knopfdruck kann die Kielerin Sitz- und Stehmodus, Treppen- und Laufmodus wählen. Zum anderen ist da dieses schleifende Motor-Geräusch, das Roboterhafte, das jeden ihrer Schritte begleitet. Vier Motoren an den Beinschienen treiben die künstlichen Gelenke an. Die Software erkennt dank moderner Sensorik, wenn der Nutzer den nächsten Schritt auslösen oder stoppen will. Für Vosgerau ist nur eines wichtig: „Sobald ich im Exoskelett stehe und loslaufe, ist meine Welt in Ordnung“, sagt die 32-Jährige und zeigt ein breites Lächeln.

Anne Vosgerau aus Kiel zeigt auf ihre Uhr, mit der sie das Exoskelett steuert. Es gibt die Sitz- und Stehfunktion sowie den Treppen- und Laufmodus. Quelle: Frank Peter

Exoskelette mit Antrieb wurden seit Anfang des Jahrtausends zuerst im Militär und später für therapeutische Zwecke entwickelt. Auf der Suche nach Möglichkeiten, wieder auf die Beine zu kommen, stieß Anne Vosgerau auf das Unternehmen Rewalk mit Hauptsitz in Israel. Im Jahr 2018 vereinbarte die Kielerin einen „Probelauf“ mit dem System. Da sie alle medizinischen Voraussetzungen hierfür erfüllte, stimmte ihr Neurologe dem Plan zu. „Das erste Mal Stehen war einfach nur krass“, sagt Anne Vosgerau. An den Testlauf selbst erinnere ich mich kaum“, gesteht Anne Vosgerau – zu überwältigend war die Erfahrung, nach ihrer Erkrankung erstmals wieder aufrecht zu stehen. „Erst beim Anschauen der Videos im Nachhinein wurde mir das bewusst – dann sind auch viele Tränen geflossen.“ Freudentränen. Und da ist es auch wieder, das Strahlen im Gesicht.

Von den ersten Test-Schritten bis zur eigenen Orthese war es ein langer Weg. Mehrfach habe ihre Krankenkasse die Übernahme der Kosten abgelehnt, erzählt die Kielerin. Ein Exoskelett, wie Anne Vosgerau es jetzt nutzt, kostet nach Angaben von Andree Bolte rund 100 000 Euro. Anne Vosgerau gab nicht auf und hatte Erfolg. Im Juli 2020 begann sie mit einer dreimonatigen Testphase des Systems.

Kielerin fühlt sich zuerst von der Bedienung des Exoskeletts überfordert

Ein paar Wochen Training reichten – „inzwischen fühle ich mich, als hätte ich nie etwas anderes gemacht“. Seit einem Jahr nutzt sie ihr eigenes System. Da sie nur rund fünf Minuten für das Anlegen benötigt, ermöglicht ihr die moderne Technik etwas, das durch die Erkrankung verloren gegangen war: spontane Ausflüge, natürlich in Begleitung. „Ob mit Freunden spazieren oder draußen eine Treppe steigen, das ist einfach meins“, sagt sie. Und nennt gleich noch ein paar körperliche Pluspunkte neben den Erleichterungen im Alltag und besserer Stimmung: Vorteile für die Durchblutung, für Muskeln und Verdauung.

Anne Vosgerau aus Kiel sitzt eigentlich im Rollstuhl, doch mithilfe des Exoskeletts kann sie laufen. Unterstützt wird sie an diesem Tag am Mare Klinikum in Kronshagen von Andree Bolte vom Hersteller Rewalk. Quelle: Frank Peter

Als Trägerin eines Exoskeletts fällt Anne Vosgerau in der Öffentlichkeit auf. Die Reaktionen der Passanten reichen von kurzen Blicken über regelrechtes Starren bis zu neugierigen Fragen. Anne Vosgerau ist ein offener Mensch, sie erzählt darum gern von ihren Erfahrungen mit der auffälligen Orthese.

Manche fragten, ob man das als Laufen bezeichnen dürfe. Für die Kielerin steht fest: „Natürlich ist das Laufen!“ Dann strahlt sie noch mal. Und sagt zum Abschied federleicht und fast nebenbei: „Ich geh’ dann mal los.“