Kiel

Es sind 30 Grad, ein leichter Wind geht an der Kieler Förde, als Arved Fuchs sein Schiff betritt. Die "Dagmar Aaen" liegt am Anleger vor dem Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Von dort startet der Abenteurer seine zunächst viermonatige Expedition "Ocean Change", das Geomar begleitet die Reise wissenschaftlich.

Es ist die vierte Expedition unter diesem Motto, mit der Fuchs auf den Klimawandel und die damit einhergehenden Gefahren für die Weltmeere aufmerksam machen will. Die aktuelle Expedition soll Daten über den für das Klima wichtigen Golfstrom zutage fördern. Daten aus Regionen und Tiefen, über die wir noch viel zu wenig wissen.

Der Klimawandel lässt sich nicht aufschieben

"Wir wissen immer noch nicht, ob wir alle Häfen anfahren dürfen", sagt Fuchs. Die verschiedenen Einreisebedingungen aufgrund der Corona-Pandemie machten die Planung der Expedition schwerer als er es von vorherigen Touren kennt. Der erste geplante Stopp sind in wenigen Tagen die Shetland Inseln. Von dort geht es weiter über die Färöer, Island und Grönland nach Kanada.

Wegen der Fragezeichen die Expedition warten zu lassen, kam nicht in Frage. Der Pioniergeist treibe ihn an, Probleme anzupacken und zu lösen, statt sie auszusitzen. Außerdem lasse der Klimawandel ein Ausharren nicht zu. "Was wir nicht haben, ist Zeit. Wir können das Problem nicht aufschieben", sagt Fuchs.

Begleitboote säumen die Dagmar Aaen auf dem Weg aus der Förde

Und so begibt sich der Abenteurer an diesem heißen Sommertag auf die große Reise. Etwa ein Dutzend Begleitboote, besetzt mit Unterstützern, Medienvertretern, Wegbegleitern von Fuchs und seiner Crew, eskortieren ihn aus der Kieler Förde. Die Segel sind gesetzt, einige Motoren röhren, als sich die Boote in Bewegung setzen.

Auf einem dieser Segler sitzen Kevin Krohn und Karen Strehlow aus Kiel. Sein Vater habe für ihn beim KN-Gewinnspiel zwei Plätze in einem der Begleitboote gewonnen. "Ich bin ein großer Fan von Arved Fuchs und war schon häufiger auf Vorträgen von ihm", sagt Krohn. Der Geologe ist begeistert von dem Abenteurer. "Er setzt sich für das Klima ein, macht großartige Sachen. Dabei ist er bodenständig und demütig geblieben", sagt er. Bei einem der Vorträge habe Fuchs erzählt, ein Mann habe einmal so lang vor seinem Haus gewartet, bis Fuchs hinaustrat. Nun sei dieser Mann Bestandteil seiner Crew. "Das wollte ich auch mal probieren", scherzt Krohn.

"Ich habe mich gleich in den Extremen zu Hause gefühlt"

Statt vor seinem Haus sitzt er nun zumindest in einem Segelboot, so dicht an der "Dagmar Aaen", dem Traditionssegler von Fuchs, wie nie zuvor. Der Wind fegt durch die Haare der Beiboot-Insassen, alle aufgeregt ob des Aufbruchs in das große Abenteuer, das sie nur wenige Meter von vielen Tausenden begleiten.

Doch Fuchs macht einen ruhigen Eindruck. Er steht an Bord seines 90 Jahre alten Schiffes, seine Frau Brigitte Ellerbrock an seiner Seite. Mit der rechten Hand führt Fuchs seine Tasse zum Mund. Die linke Hand lässig am Steuerrad. Wie er da steht, wirkt er zufrieden, angekommen. "Die Polarregionen faszinieren mich, ich habe mich gleich in den Extremen zu Hause gefühlt", sagt der 68-Jährige.

Auf dem Weg aus der Kieler Förde macht sich die zehnköpfige Crew daran, die burgunderroten Segel zu setzen. Stück für Stück ziehen sie diese mit vereinten Kräften in der gleißenden Mittagssonne am Mast entlang in die Höhe, bis die Backbordseite im Schatten liegt.

Auf dem Beiboot kommt auch Krohns Freundin Karen Strehlow in den Segelgenuss. "Ich bin noch nie gesegelt, heute durfte ich einmal steuern", sagt sie. "Es war super schön, ein Stück mit hinauszufahren. Vom Boot aus haben wir ihm noch einmal alles Gute für die Expedition gewünscht."

Hupend verabschiedet sich Fuchs

Mit vollen Segeln kommt der rot-blaue Traditionssegler dem Ende der Förde immer näher. Ein Marineschiff fährt vorbei. Fuchs gibt Signal. Das graue, mehr als doppelt so große Schiff hupt tief dröhnend zurück. Auf Höhe des Falckensteiner Leuchtturms drehen die Beiboote ebenfalls geräuschvoll um.

Auch Fuchs lässt einen Abschiedsgruß ertönen. Er ist jetzt mit seiner Crew allein, der Trubel um seine Person und sein Vorhaben vorbei. Die "Dagmar Aaen" wird kleiner, je weiter sie sich dem Horizont nähert. Das große Abenteuer beginnt.