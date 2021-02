Kiel

Neujahr hat die Kieler Wetterdaten seit 1940 gesammelt. Er stellt fest: "Der bisherige Tageshöchstwert lag im Februar 1959 bei 16,0 Grad Celsius."

Am vergangenen Sonntag habe die Station des Deutschen Wetterdienstes in Kiel-Holtenau zwischen 14 und 15 Uhr nunmehr 16,7 Grad gemessen, berichtet Neujahr. Der Rekord hielt nicht lange. Am darauffolgenden Tag sei der Wert zwischen 15 und 16 Uhr sogar auf 17,7 Grad gestiegen, so der Hobby-Meteorologe.

Nach einem meist bewölkten und etwas kühleren Dienstag rechnet Neujahr für diesen Mittwoch in Kiel wieder mit einer Erwärmung auf mindestens 16 Grad. Der Rekord vom Montag sei aber wohl nicht in Gefahr, sagt er.

Über 17 Grad im Februar: Der Rekord wackelt schon wieder

Sebastian Wache ist da nicht so sicher. Der Meteorologie-Profi von Meeno Schraders Wetterwelt sieht für diesen Mittwoch in Kiel wieder etwa 17,5 Grad voraus. Da ist es bis zum Rekordwert nicht mehr weit. Im Südosten Schleswig-Holsteins werde absehbar sogar die 20-Grad-Marke gerissen, sagt Wache.

Die Folgen des Sommerausbruchs im Winter sind im Alltag zu erkennen. Krokusse und Schneeglöckchen sprießen vorzeitig. Gartenbesitzer haben schon Zitronenfalter über ihre Scholle flattern gesehen.

Menschen streben in Kiel ins Freie

Die Menschen flattern mit. Sie streben vorzeitig ins Freie. Ihre Mienen haben sich aufgehellt. Die Sitzreihen am Holstenfleet füllen sich wieder. Am Sonn(en)tag füllten Spaziergänger die Kiellinie und die Wanderwege in Wäldern und Parks.

Alles meist mit gebührendem Abstand, aber jetzt "sind sie alle ans Licht gebracht", wie Goethe in seinem "Osterspaziergang" schreibt. Und bis Ostern ist es noch mehr als fünf Wochen hin.

Alle Wetterdaten für Kiel seit 1940

Martin Neujahr hat in seinem Computer in seinem Arbeitszimmer in der Wik alle Wetterdaten für Kiel seit 1940 vereint. Seit 1990 sammelt er sie täglich selbst. Die Tagesdaten von 1940 bis 1990 hat er sich vom Deutschen Wetterdienst besorgt und in seine Listen, Grafiken und Tabellen eingefügt.

Der Hobby-Meteorologe weiß: Mindestens 30 Jahre lang muss das Wetter täglich beobachtet und ausgewertet werden, bevor sich Rückschlüsse auf das Klima ziehen lassen. Da er seit 1990 selbst Daten sammelt, hat er die 30 Jahre jetzt rum. Und keinen Zweifel mehr an der Erderwärmung.

Der Temperaturanstieg nimmt zu

Von 1940 bis 2020 sei die Durchschnittstemperatur in Kiel von 8,5 auf 8,8 Grad Celsius gestiegen, berichtet Neujahr. Klingt nicht viel, aber allein in den vergangenen 30 Jahren liegt die Durchschnittstemperatur sogar bei 9,4 Grad. Im Klartext: Der Anstieg nimmt zu.

Neujahr macht seine Rückschlüsse auf einen Klimawandel auch an der Zahl der Tage mit mehr als 30 Grad fest. Nach seinen Daten gab es in Kiel in den Sommern von 1961 bis 1990 genau 28 Tage mit mehr als 30 Grad, in den Sommern von 1991 bis 2020 aber 70 Tage. Neujahr: "Wenn das keine Erderwärmung ist."

Mit Wetterwechsel ist die Wärme nicht mehr zu erklären

Sein Profi-Kollege Wache sieht den Klimawandel auch schon in den Februar-Werten bestätigt. Schon seit 2017 seien im ausgehenden Winter deutlich "zu warme" Tage zu registrieren, sagt er. Das sei nicht mehr allein mit Wetterkapriolen zu erklären, sondern sicher mit der Erderwärmung.

Allzeitrekord auch in Hamburg

Einen Allzeitrekord im Februar meldet unterdessen auch Hamburg. An der Wetterstation Neuwiedenthal südlich der Elbe wurden am Montagnachmittag 21 Grad gemessen - so viel wie noch nie in einem meteorologischen Winter (1. Dezember bis 28. Februar) seit Beginn der Wetteraufzeichnung.

Damit sei der Rekord vom 16. Februar des vergangenen Jahres „geradezu pulverisiert“ worden, als an derselben Station 18,1 Grad gemessen wurden, sagt DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Eine Steigerung um gleich drei Grad auf mehr als 20 Grad im Winter in Hamburg sei „schon historisch“ und so von ihm nicht erwartet worden. Friedrich: „Aber in Zeiten des Klimawandels ist offensichtlich auch so etwas möglich.“