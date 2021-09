Kiel

Es sind schon kleinere Maßnahmen wie die Dämmung der Kellerdecke, mit denen man für relativ wenig Geld zum Klimaschutz beitragen könne, berichtet Maren Grohs. Die Energieberaterin des Immobilienunternehmens „Frank Ecozwei“ ist Teil eines Projektteams, das ab sofort bis 2023 Immobilieneigentümer im Energiequartier Projensdorf zu energetischen Sanierungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten berät. Überdies gibt es den Einwohnern Tipps zum Energiesparen im Alltag.

Energetische Sanierungsmaßnahmen in Projensdorf: ein Musterkonzept für viele Häuser

Basis der Beratung ist ein Musterkonzept, für das Fachleute von Frank Ecozwei und dem Ingenieurunternehmen IPP ESN Power Engineering verschiedene Gebäudetypen in dem 25 Hektar großen Quartier untersucht hatten. „Die meisten dieser Häuser wurden in den 1960er-Jahren errichtet und haben eine ähnliche Bauweise. Von dem Musterkonzept profitieren daher alle, die auch so ein Haus haben“, betont Grohs.

Während des Rundgangs stellt die Beraterin mögliche Sanierungsmaßnahmen vom Einbau neuer Fenster, einer Dach- oder Fassadendämmung bis hin zur Umstellung der Hausanlagen auf erneuerbare Energien vor. Unter den Teilnehmenden sind Kirsten Broese und Nina Hornbruch. Die beiden Projensdorferinnen begrüßen die Idee, die in die Jahre gekommenen Geschossbauten energetisch zu sanieren. „Man merkt schon, dass es in den Wohnungen an allen Ecken und Enden zieht und es feuchte Stellen gibt“, berichtet Hornbruch. Beide wohnen im Charles-Ross-Ring und erhoffen sich vom Rundgang Informationen darüber, welche Maßnahmen für ihre Wohnhäuser zum Einsatz kommen könnten.

Finden eine energetisch Sanierung sinnvoll, sorgen sich aber wegen möglicher Mieerhöhungen: Kirsten Broese und Nina Hornbruch (v. l.). Quelle: Gritje Lewerenz

Gleichzeitig befürchten sie eine Mieterhöhung aufgrund einer Sanierung. In dem Fall ist die Frage: Hebt sich das von den Kosten her auf mit dem, was man durch die Maßnahmen an Energie einspart?

Gurlittstraße in Projensdorf: Wärmedämmung und Aufstockung zugleich

Konkrete Pläne gibt es bereits für die von der Kersig Wohnungsbaugesellschaft verwalteten Laubenganghäuser Gurlittstraße 6, 10 und 11. Hier ist im Zuge umfassender Arbeiten zur Wärmedämmung zugleich eine Aufstockung um jeweils eine Etage angedacht, so Andreas Gosch vom Kieler Architektenbüro Kersig von Hanneken: „Es entsteht neuer Wohnraum, indem die bereits vorhandene bebaute Fläche genutzt wird.“

Dass auch die Förderung nachhaltiger Mobilität zum Klimaschutzkonzept gehört, macht Jurek Schwekendiek von den Stadtwerken Kiel deutlich. Der Produktmanager E-Mobilität informiert die Teilnehmer über die Leistung der durch die Stadtwerke betriebenen Ladesäulen für vollelektrische und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge in der Bendixenstraße und im Charles-Roß-Ring. Zwischen 8 und 20 Uhr ist die Ladezeit auf zwei Stunden begrenzt, nachts kann das Auto durchgängig geladen werden. „Von der Auslastung her ist hier im Ortsteil noch Luft nach oben“, urteilt Schwekendiek.

Energieberaterin Grohs forderte die Menschen im Ortsteil abschließend noch einmal dazu auf, sich mit Ideen und Anregungen an der Umsetzung zu beteiligen: „Wir freuen uns sehr über Mitarbeit im Quartier.“