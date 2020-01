Explosion in Bank schreckt Anwohner auf

Kiel

Ein lauter Knall hat am Dienstagmorgen gegen 4.36 Uhr die Anwohner an der Eckernförder Straße und dem Arndtplatz in Kiel geweckt. Danach gingen zahlreiche Anrufe bei der Polizei Kiel ein.

Was war passiert? Dazu können die Ermittler am frühen Morgen noch nicht viel sagen. Nur, dass es in der Commerzbank-Filiale eine Detonation gab, die die Fenster mit voller Wucht bersten lies. Splitter auf den Gehwegen zeugen von der Wucht der Explosion.

Polizeihubschrauber kreist über dem Gebiet

Der Arndtplatz ist in Teilen abgesperrt, ebenso weht ein Absperrband der Polizei an der Eckernförder Straße. Fußgänger und Radfahrer sind angehalten, die Seite zu wechseln.

Zur Galerie Hier sehen Sie Bilder von der Commerzbank-Filiale, in der es in den Morgenstunde eine Detonation gab.

Ein Polizeihubschrauber kreiste unmittelbar nach der Explosion über dem Schreventeich und Wilhelmplatz in Kiel. Das LKA wurde nach ersten Informationen für Ermittlungen angefordert. Sie sollen Spuren sichern.

Was die Explosion ausgelöst hat, ist noch offen. Von Verletzten ist nichts bekannt.

Lesen Sie auch:

Liveblog: Busfahrer streiken in Kiel, Neumünster, Flensburg und Lübeck

Bombenentschärfung am Mittwoch in Kiel: Das müssen Sie wissen

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.