Maximilian Mordhorst führt seit fast drei Jahren die Jungen Liberalen in Schleswig-Holstein und sitzt zudem im Kreisvorstand der Kieler FDP. Der 25-Jährige wohnt seit drei Monaten mit seiner Freundin am Exerzierplatz, nachdem er zuvor fünf Jahre lang in einer Studentenbude in Kiel-Ravensberg gewohnt hat. Sein Abitur hat Mordhorst am Kieler Humboldt-Gymnasium gemacht. Jetzt steht er vor dem ersten Staatsexamen in Jura und will das noch schaffen, bevor er in den Bundestag einzieht. Sein Berufsziel, Verwaltungsrichter zu werden, würde er für ein Bundestagsmandat zurückstellen.