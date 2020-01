Wer am späten Nachmittag in den Innenstadtquartieren von Kiel einen Parkplatz sucht, kennt das Dilemma: Runde um Runde wird gedreht in der Hoffnung, irgendwo eine Lücke zu entdecken. Das kostet Zeit, Nerven, verstärkt Lärm und Luftverschmutzung. Die FDP fordert deshalb mehr Parkmöglichkeiten.