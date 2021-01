Die Anzeichen verdichten sich: Möglicherweise wird das Tragen von FFP2-Masken im ÖPNV und Einzelhandel in ganz Deutschland Pflicht. Doch woher soll man die Masken bekommen? In Kiel waren die FFP2-Masken am Montag in einigen Drogerien ausverkauft - eine wirkliche Knappheit wird aber nicht erwartet.