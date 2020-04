Der erste Nasen-Mund-Schutz ist da

Kiel

Nach dem Aufruf der Kieler Fachhochschule an alle nähwilligen Kieler sind jetzt die ersten Mundbedeckungen in den Filialen der Steiskal Bäckerei und dem Amt für Soziale Dienste in Kiel für die Alten- und Seniorenheime eingetroffen.

Abteilungsleiterin Andrea Schnücker-Schulz von der Stadt ist begeistert. „Wir haben gerade eine wunderbare Stunde damit verbracht, einen großen Beutel mit den ersten Mundschutzen auszupacken“, erzählt sie.

Die meisten seien liebevoll eingepackt gewesen und waren sogar zum Teil mit Gebrauchsanweisungen, Hinweisen zur Waschbarkeit und den verwendeten Materialien versehen. Dazu gab es immer wieder Zettel mit guten Wünschen für die Anwender und viel Lob für die tolle Idee.

Behelfsschutz für die Alten- und Pflegeheime

„Das ist ganz, ganz berührend“, sagt die Stadtmitarbeiterin. „Da steckt so viel Liebe und Engagement drin – einfach nur Dankeschön!“ Ihr Amt wird nun dafür sorgen, dass der Behelfsschutz an die Alten- und Pflegeheime verteilt werden.

Bisher sind nach Angaben von Prof. Peter Franke Bestellungen für insgesamt 880 Stück bei ihm und seinen Studenten eingegangen. Aber schon jetzt wissen sie von vielen Einrichtungen, die noch keine konkreten Zahlen genannt haben, aber auch gerne einen Nasen-Mund-Schutz hätten. „Das schaffen wir auf jeden Fall“, sagt er. „Denn Kiel näht zusammen.“

Am vergangenen Sonnabend erst hatte Prof. Peter Franke die Aktion #kielnähtzusammen ins Leben gerufen. „Die Resonanz bisher ist überwältigend“, freut sich der Professor für Logistik.

„Die Aktion darf aber ruhig noch ordentlich Fahrt aufnehmen, der Bedarf ist groß und wird sicherlich noch steigen“, ist sich Andrea Schnücker-Schulz vom Amt für Soziale Dienste sicher.

Wer mit selbst genähten Nasen-Mund-Schutz helfen will: Einfach die Nähwerke in einem Umschlag bei einer der Steiskal-Filialen abgeben. Weitere Infos: www.fh-kiel.de/kielnaehtzusammen

