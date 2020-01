Björn Christensen wird neuer FH-Präsident

Kiel

Prof. Björn Christensen setzte sich im ersten Wahlgang gegen die beiden anderen Kandidaten mit 13 von 22 abgegebenen Stimmen durch. Der Vorsitzende des Senats, Prof. Claus Neumann, gratulierte dem neuen Präsidenten und wünschte Christensen viel Erfolg.

Der angehende Präsident betonte: „Für das in mich gesetzte Vertrauen danke ich dem Senat der Fachhochschule Kiel ganz herzlich. Hochschulen stehen vor dem Hintergrund aktueller technischer und gesellschaftlicher Veränderungen vor großen Aufgaben. Bei der Bewältigung dieser Herausforderungen ist es mir besonders wichtig, Bewährtes zu erhalten und gemeinschaftlich Neues zu schaffen, dabei transparente Strukturen zu stärken, eine offene Kommunikation zu gewährleisten sowie einen wertschätzenden Umgang zu pflegen. Gemeinsam mit allen Beteiligten bin ich bestrebt, die starke Position der Fachhochschule Kiel zu erhalten und in der Zukunft auszubauen.“

Neuer Präsident: Amtsantritt am 1. Juli

Prof. Christensen tritt sein Amt am 1. Juli an. Die Amtsperiode dauert sechs Jahre. Auf das öffentlich ausgeschriebene Präsidentenamt gab es 17 Bewerbungen. Eine Findungskommission, besetzt durch Mitglieder des Senats und des Hochschulrates der Fachhochschule Kiel, hatte drei Bewerber zur Wahl zugelassen. Der Senat ist das höchste Organ der Selbstverwaltung der Hochschule. Er hat 61 Mitglieder, 23 davon sind wahlberechtigt.

Prof. Christensen ist 45 Jahre alt, verheiratet und Vater dreier Töchter. Der gebürtige Kieler hat 1994 sein Abitur an der Heinrich-Heine-Schule in Heikendorf abgelegt. Nach dem Zivildienst studierte er Volkswirtschaftslehre mit quantitativem Schwerpunkt an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel, das er 2000 mit dem Diplom abschloss.

Anschließend war Christensen fünf Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Weltwirtschaft in Kiel tätig. 2004 wurde Christensen an der CAU promoviert. 2005 gründete er die Analytix GmbH, 2013 die Meteolytix GmbH. Beiden Unternehmen stand er als Geschäftsführer vor. Im Jahr 2013 folgte der Wechsel auf die Professur für Statistik und Mathematik am Fachbereich Wirtschaft an der FH Kiel. Dort war er von 2016 bis 2018 Prodekan für Lehre und Forschung, seit 2018 ist er Dekan des Fachbereichs.

Kandidat für die Vizepräsidentschaft wird vorgeschlagen

Voraussichtlich im Mai-Senat wird das neue FH-Oberhaupt die Kandidaten für eine Vizepräsidentschaft vorschlagen. Dieses Amt wird dann am 1. Oktober neu besetzt. Amtsinhaber ist Prof. Klaus Lebert. Die Amtszeit der zweiten Vizepräsidentin, Prof. Marita Sperga, dauert noch bis zum 30. Oktober 2022, sie wurde im September 2019 im Amt bestätigt.

Vorgänger und Noch-Präsident Prof. Udo Beer (65) gehört der FH Kiel seit dem Wintersemester 1996/1997 an. Er war aus Altersgründen nicht erneut angetreten. An der Fachhochschule lehrt er Arbeits- und Sozialrecht sowie Wirtschaftsrecht und Steuerlehre. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Aufbau und Betrieb von berufsständischen Versorgungswerken. Der Fachmann für Wirtschaftsrecht und Steuerlehre war seit dem Wintersemester 2004/2005 Dekan des Fachbereichs Wirtschaft.

Vorgänger Prof. Beer wurde 2008 zum Präsidenten gewählt

Am 1. Dezember 2007 trat Beer sein Amt als Vizepräsident der FH an. Im Mai 2008 wählte ihn der Senat zum Präsidenten, im Oktober 2013 wurde er im Amt bestätigt. Prof. Beer ist gebürtiger Dithmarscher. Nach dem Besuch verschiedener Schulen im Norden machte er am Insel-Gymnasium in Burg auf Fehmarn das Abitur.

Nach seiner beruflichen Tätigkeit als Finanzanwärter und Steuerinspekteur nahm Beer das Studium der Rechtwissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) auf. An der CAU war er sieben Jahre lang am Institut für Wirtschafts- und Steuerrecht der Universität beschäftigt. Anschließend ließ er sich als Rechtsanwalt nieder und war Syndikus der Apothekerkammer Schleswig-Holstein und Geschäftsführer der Apothekerversorgung Schleswig-Holstein.

