Kiel

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sind sie glücklich über die Lebendigkeit auf dem Campus: 31 Studentinnen und Studenten absolvieren derzeit ihr Auslandssemester an der Fachhochschule (FH) Kiel auf dem Ostufer – zehn mehr als im vergangenen Sommer. Sie stammen von insgesamt 22 Partnerhochschulen aus 14 verschiedenen Ländern. Ein Großteil ist seit Anfang März in der Landeshauptstadt.

Einer von ihnen ist Arthur Plagne (22), IT-Student aus Brest. In seinem Masterstudium muss er planmäßig zwei Monate im Ausland verbringen, entschieden hat er sich jedoch für ein ganzes Semester in einem anderen Land. „Ich wollte Neues erleben“, sagt er, „und Freunde, die auch schon in Kiel waren, haben mir die Stadt empfohlen.“ Zudem profitiere er von einem Stipendium durch die Städtepartnerschaft zwischen Kiel und seiner Heimatstadt.

IT-Student aus Kieler Partnerstadt Brest sieht viele Gemeinsamkeiten

Auch wenn der Campus am ersten Tag nach seiner Ankunft während der Semesterferien noch wie leergefegt war – in Kiel habe er sich schnell zurechtgefunden. „Kiel ist schon ein bisschen wie Brest mit dem Hafen und der Nähe zum Meer“, so Plagne.

Nur der Sprachunterschied bereitet ihm noch etwas Probleme, wenngleich er in den ersten zwei Wochen täglich und nun etwa fünf Stunden pro Woche Deutschkurse belegt. Fachlich interessiert ihn vor allem ein Seminar zur Cybersicherheit – das werde an seiner Universität nicht angeboten.

Was ihm ein gutes Gefühl gibt: Der Zusammenhalt unter den Austauschstudenten sei groß – besonders während der Einführungswoche. „Wir haben schon ein wenig das Studentenleben genossen, waren in Pubs und haben viel Sport getrieben“, sagt Arthur Plagne.

Im Sommer möchte er unbedingt das Segeln lernen und durch Schleswig-Holstein und seine Nachbarländer reisen. In Hamburg und Lübeck war er schon – mit dem Semesterticket sei das problemlos möglich.

Wegen Corona: Studentin aus Belgien studiert in Kiel erstmals in Präsenz

Etwas von der Welt auf ihrem persönlichen Abenteuer sehen – das will auch Jana Hassewer (20). Sie kommt aus der belgischen Gemeinde Kalmthout und studiert im vierten Semester ihres Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit. Die Universität hat sie wegen Corona bisher nur am Bildschirm kennengelernt, in Kiel erlebt sie nun erstmals Präsenzunterricht an der Hochschule.

„Mir war es wichtig, nicht so weit weg von zu Hause zu sein“, sagt sie. Daneben schätzt sie an Kiel das Außergewöhnliche. „Ich wollte nicht in eine normale Studentenstadt wie Barcelona gehen.“ Kiel habe sie vorher noch nicht gekannt, das habe für sie den Reiz ausgemacht. Dann riet ihr eine Kommilitonin zum Semester an der FH – auch wegen der Hilfsbereitschaft vor Ort.

Und diese Hilfsbereitschaft hat sie vor allem gleich zu Beginn benötigt: bei der Wohnungssuche. „Es war hart, etwas zu finden“, so Hassewer. Nach zahlreichen E-Mails und monatelangem Warten habe sie ein Zimmer in einem Studentenwohnheim auf dem Westufer bekommen – gerade noch rechtzeitig vor Semesterstart. Ein schöner Nebeneffekt: Auf dem Weg zum Campus nutzt sie die Fähre und konnte so den Punkt „Bootstour“ auf ihrer Bucketlist schnell abhaken.

Sucht auch im Urlaub die Nähe zum Meer – wie hier in Portugal kurz vor ihrem Erasmus-Semester: Jana Hassewer (20), FH-Studentin aus Belgien. Quelle: privat

Was sie als erstes in Kiel gelernt hat: „Moin“ sagt man tags und nachts. Und sie schätzt die Atmosphäre an der Kiellinie und im Schrevenpark – Orte, die ihr ihre Study-Buddys gezeigt haben. „Jeder ist bei gutem Wetter draußen und nimmt sich Zeit, um in der Sonne zu sitzen – das gefällt mir sehr“, so die 20-Jährige.

Noch 40 Prozent weniger Austauschstudenten als vor der Pandemie an der FH Kiel

Auch wenn die Aufbruchstimmung zum Start des Sommersemesters auf dem Kieler Ostufer spürbar ist – noch ist die Anzahl der Austauschstudenten an der FH nicht auf dem Niveau wie vor Corona. „Im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie sind es 40 Prozent weniger“, so FH-Sprecherin Frauke Schäfer. Die Gründe dafür seien vielfältig: Bedenken wegen der Pandemie, Visaprobleme und die allgemeine politische Lage in Europa. Im vergangenen Sommer waren 21 Studenten für ein Auslandssemester immatrikuliert – ob diese dann aber den Unterricht vor Ort oder online von zu Hause aus verfolgten, sei nicht zu ermitteln.

Hingegen sind zum neuen Semester 37 Kieler FH-Studenten aufgebrochen, um für mehrere Monate an Partnerhochschulen im Ausland zu studieren – so viele wie bereits vor Corona. Für das kommende Jahr sind beim International Office der FH Kiel schon jetzt 84 Bewerbungen für ein Auslandsstudium eingegangen. Im Rahmen des Erasmus-Programms seien vor allem die Länder Norwegen, Schweden und Spanien beliebt.