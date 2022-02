Zusätzlicher Halt der Fähre in Dietrichsdorf, Fährverbindung vom Hauptbahnhof, weitere Schwentinebrücke: Das sind die dringlichsten Forderungen der Fachhochschule Kiel am Ostufer der Förde an die Stadt Kiel. Die Anbindung an den ÖPNV gehe nicht voran, beklagt FH-Präsident Prof. Björn Christensen.