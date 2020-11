Dass in den Kindertagesstätten Fachkräftemangel herrscht, ist längst bekannt. Das Problem werde nun aber durch die Pandemie verschärft, sagt Kiels Bildungsdezernentin Renate Treutel. Um den Mitarbeiterausfall auszugleichen, schlägt Treutel vor, Personal von außen in die Kitas zu holen.

Fachkräftemangel in Kitas - Externe Mitarbeiter als schnelle Lösung?

Von Jördis Merle Früchtenicht