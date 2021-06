Kiel

Weil die Ausbildung an der Fachschule auch sonst sehr breit ist, kennen die Absolventen vieles, aber nicht das Wort Arbeitslosigkeit. Yannik Görke ist einer von 17 jungen Männern, die in wenigen Wochen ihre zweijährige Ausbildung beenden werden.

Wie die anderen Fachschüler, die in all den Jahren abgesehen von einer Ausnahme tatsächlich durchweg männlich waren, hat er bereits einen technischen Beruf erlernt und mindestens ein Jahr darin gearbeitet. Doch das reichte ihm nicht, und so beschloss er, sich in Sachen Elektromobilität weiter zu qualifizieren.

Was jetzt kommt? „Gute Frage“, sagt Görke, der am liebsten in die Forschung und Entwicklung gehen und beispielsweise im Geomar an innovativen Tauchrobotern arbeiten würde. Vorstellen könnte er sich aber auch einen spannenden Job bei ThyssenKrupp. So oder so ist er überzeugt: „Eine gute Arbeit finde ich auf jeden Fall.“

Der flüsterleise Kart hat einen Vier-Kilowatt-Elektromotor

Woher diese Zuversicht kommt, zeigen die praktischen Projekte, denen sich die angehenden Techniker seit 2019 gewidmet haben. Trotz starker Einschränkungen des Präsenzunterrichts wegen der Corona-Pandemie fanden sie Mittel und Wege, um sehr bemerkenswerte Dinge an den Start oder sogar ins Laufen zu bringen.

Optisch am meisten her macht gewiss ein selbstgebauter Elektro-Kart. Als Technikträger hatte sich die damit befasste Gruppe einen konventionellen Verbrenner besorgt, bis auf Lenkrad, Rahmen und Räder wurde dann fast alles auf Zukunft getrimmt. Das Ergebnis: Ein flüsterleiser Kart mit Vier-Kilowatt-Elektromotor, spektakulärer Beschleunigung, aktuell 50 Stundenkilometer Spitze – oder je nach Konfiguration auch weitaus mehr.

Selbstgebaut ist der Akku, und sogar der Motor sollte dank der Initiative einer zweiten Arbeitsgruppe eigener Produktion entspringen. Tatsächlich steht die Konstruktion vom Gehäuse bis zur Spule, zur Realisierung hat es aber in der gegebenen Zeit nicht gereicht. Infolge von Corona fehlte es an Material ebenso wie an der Möglichkeit, bereits an Land gezogene Kooperationspartner einzubeziehen.

Andere Gruppe beschäftigt sich mit Füllmaterial für 3-D-Drucker

Geklappt hat es dagegen bei einer dritten Gruppe, die eine Vorrichtung zur Herstellung von Recycling-Füllmaterial für 3-D-Drucker baute – und nebenbei noch andere Projekte mit entsprechend gedruckten Bauteilen versorgte. Außerdem ist zumindest im Prinzip ein von einem anderen Team konstruierter Wischroboter für moderne Schultafeln, die heute Whiteboards heißen, startklar.

Nicht zuletzt war es dank glücklicher Fügung möglich, ein E-Moped made in China auf spektakuläre Weise grundlegend neu zu konfigurieren. Schüler Christian Wagner hatte sich das zwei Kilowatt starke, 45 Stundenkilometer flotte und für 40 Kilometer Reichweite gute Gefährt schon vor zwei Jahren gekauft, nun ist daraus ein Flitzer geworden, der es auf 75 Kilometer Reichweite bringt und bis zu 80 Sachen Spitze schafft. „Im Prinzip war das ein kompletter Neubau“, erzählt Wagner.

Plätze für nächsten Ausbildungs-Durchgang sind noch frei

Viel Lob äußern Kfz-Abteilungsleiter Matthias Nienaß sowie die Fachlehrer Guido Frevert und Dirk Rohwer für alle diese Projekte, besonders aber auch dafür, dass die einzelnen Arbeitsgruppen wo immer möglich miteinander kooperierten. Eher ernüchtert reagieren dagegen Lehrer wie Schüler auf den Stand der elektromobilen Technik in Deutschland: Benötigte Teile waren hierzulande gar nicht oder nur zu extrem hohen Preisen zu bekommen und mussten vielfach gegen happige Zollaufschläge aus China bezogen werden.

Im kommenden August startet ein weiterer Durchgang der Fachschule Elektromobilität im RBZ Technik. Plätze sind noch frei. Weitere Informationen unter www.rbz-technik.de