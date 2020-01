Stena schickt eine Ersatz-Schiff

Kiel

Am Sonnabend machte die „Stena Vinga“ erstmals in Kiel fest. Das 2005 auf der Merwede Werft in den Niederlanden gebaute Schiff ist erst seit September 2018 Teil der Stena-Flotte. Die Göteborger Reederei erwarb das Schiff von der dänischen Fährreederei Bornholmstrafikken, die bis 2018 damit den Fährverkehr nach Bornholm betrieb. Damals war die Fähre als „Hammerodde“ im Einsatz.

Die 130 Meter lange „Stena Vinga“ hat Platz für 400 Passagiere

Seit Ende 2018 ist das Schiff als „Stena Vinga“ auf der Route zwischen Frederikshavn und Götbeorg unterwegs. Dort wird der Fahrplan jetzt ausgedünnt, bis die „Stena Germanica“ wieder auf ihrer Standard-Route Kiel-Göteborg unterwegs ist. Die 130 Meter lange „Stena Vinga“ hat Platz für 400 Passagiere und auf den Fahrzeugdecks bei 1500 Lademetern Fläche für 200 Pkw oder rund 100 Lkw.

Dank der beiden Kieler MaK-Diesel des Typs 9M32 mit 11700 PS kann die „Stena Vinga“ den Fahrplan der „Stena Germanica“ exakt einhalten, was für die Frachtkunden besonders wichtig ist. Die Werftzeit der „Stena Germanica“ soll nach derzeitiger Planung bis zum 18. Januar andauern. Am 19. Januar könnte die „Germanica“ dann wieder in Göteborg in den Fahrplan eingegliedert werden. Die „Stena Scandinavica“ wird dagegen in diesem Jahr ohne Werftpause auskommen, da sie erst 2018 für längere Zeit in Danzig im Dock lag.

Auch die Color-Line-Fähren setzen abwechselnd aus

Werftpausen machen in den nächsten Tagen auch abwechselnd die beiden Color-Line-Fähren „Color Magic“ und „Color Fantasy“. Damit der Lkw-Transport ohne Unterbrechung weiterlaufen kann, wird die Frachtfähre „Color Carrier“ die Vertretung übernehmen. Das Schiff ist erst seit einem Jahr auf der Linie Kiel-Oslo im Einsatz und befördert sonst ausschließlich Lkw. Mit der Color Carrier können bis zu 36 000 Einheiten im Jahr befördert werden. Das Schiff macht dreimal pro Woche in Kiel fest. Der Norwegenkai verfügt über zwei Schiffsliegeplätze, die jeweils mit hydraulischen RoRo-Brücken ausgerüstet sind.

