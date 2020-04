Wer fährt jetzt noch mit der Stena Line?

Kiel

Die Einfahrt der großen Fähre zieht auch an diesem Morgen wieder einige Schaulustige an. Eine Frau sitzt mit einem belegten Brötchen in der ersten Reihe im Terminal. „Hier hat man noch ein wenig die Illusion, dass einem die Welt offensteht. Die Reise, die ich nach Spanien gebucht hatte, musste ich ja absagen.“

Wenig später trifft eine Mitarbeiterin der Stena Line ein und verschwindet dort, wo zu normalen Zeiten sich eine Warteschlage vor dem Schalter bildet. Doch an diesem Morgen bleibt der Schalter geschlossen. Es gibt ja nichts zu tun.

Keine Kontrolle im Schwedenkai-Terminal

Einige Minuten später gehen die rund 20 Passagiere – immer schön mit Abstand – von Bord. Ein paar junge Leute, eine Familie, vor allem Einzelreisende. Eine Kontrolle gibt es nicht. Ist aber auch nicht notwendig. Schwedische Touristen, die sonst für ein- oder mehrtägige Besuche nach Kiel kommen, sind nicht zu sehen.

Das Einreiseverbot für Touristen hat sich offenbar in Schweden herumgesprochen. Am Freitag hat die sozialdemokratische Außenministerin Ann Linde ihre Landsleute noch einmal ermahnt: „Jetzt ist nicht die Zeit für Reisen – weder im In- noch im Ausland“. Das gelte für Besuchs- und alle touristische Reisen. Verbote gibt es in Schweden allerdings weiterhin nicht.

Gymnasien und Unis in Schweden haben geschlossen

Doch das Einreiseverbot für Touristen in Schleswig-Holstein reicht: Die Passagiere an Bord der Stena Line sind an diesem Morgen fast nur Deutsche. So wie Franca Hiemisch. Die 23-Jährige studiert in Göteborg Logistik und Transportmanagement und will zu ihrer Familie.

Denn die Universitäten sind auch in Schweden geschlossen, ebenso die Gymnasien. Nur die Kindergärten und die Grundschule, die alle Kinder neun Jahre lang gemeinsam besuchen, arbeiten normal weiter.

„Das Leben“, erzählt die Studentin, „hat sich aber auch in Schweden deutlich durch die Corona-Pandemie verändert. Die Straßen sind leerer, die Geschäfte öffnen zwar noch, aber die Öffnungszeiten sind reduziert und große Veranstaltungen sind abgesagt.“

Schweden setzt auf Eigenverantwortung

Insgesamt setzt Schweden auf die Eigenverantwortung der Bürger. Sie sollen selbst durch rücksichtsvolles Verhalten und Abstand dafür sorgen, dass alte Menschen geschützt sind und sich das Virus nicht so schnell verbreitet. Mohammed Baba aus Göteborg findet den schwedischen Weg richtig.

„Das Virus ist vor allem für alte Menschen gefährlich. Deshalb darf niemand mehr in die Altenheime. Aber wir anderen kommen wohl mit dem Virus klar, ohne ins Krankenhaus zu müssen“, hofft der 30-jährige Schwede mit kurdischen Wurzeln, der auf dem Weg zu seiner Mutter ist. Sie lebt in Deutschland und sei lebensgefährlich erkrankt. "Ich habe gefragt, ob ich nach Deutschland darf und man sagte mir, ja ich sei ja kein Tourist."

Keine Behandlung mehr in Göteborg

Auch eine ältere Kielerin am Rollator ist froh, dass sie mit der Stena Line aus Göteborg zurückkommen konnte. Sie sei krebskrank, war bei ihrem Bruder zu Besuch und habe ein Problem, das schnell behandelt werden müsse.

„Doch in Göteborg bekomme ich keine Behandlung mehr. Dort halten sie alles für Corona-Patienten frei. Deshalb musste ich jetzt früher zurück als eigentlich geplant war“, erzählt sie und ihr Bekannter sagt ungehalten: "Was soll Europa, wenn sich die Länder in einer Krise abschotten und nur noch ihre eigenen Bürger behandeln?"

Brummifahrer loben Stena Line

Während das Terminal längst wieder menschenleer ist, rollen die letzten LKW von der Fähre. „Es war alles voll mit LKW“, erzählt Klaus-Peter Schacht. Der 55-Jährige transportiert regelmäßig Gemüse von Holland nach Norwegen und nutzt dafür normalerweise die Norwegen-Fähre.

„Aber die Color Line fährt ja nicht mehr. Nun muss ich einen stundenlangen Umweg in Kauf nehmen. So geht es vielen Kollegen“, sagt der Brummi-Fahrer, schaut noch einmal auf die Fähre am Schwedenkai und schiebt nach: „Wir sind alle froh, dass es diese Fährverbindung noch gibt. Sonst wäre der Weg noch weiter. Und die Norweger hätten bald ein Problem mit frischem Obst und Gemüse.“

So viele Corona-Tote gibt es in Schweden

Der schwedische Regierungschef Stefan Löfven hat seine Landsleute darauf vorbereitet, dass die Corona-Pandemie in Schweden Tausende Tote fordern wird. Der Sozialdemokrat muss sich immer häufiger verteidigen, weil Schweden das öffentliche Leben nicht so stark herunterfährt wie viele andere europäische Länder.

Man setzt auf die Verantwortung der Bürger, bei Erkrankungen zu Hause zu bleiben, Kontakte zu reduzieren und alte Menschen zu schützen. Private und öffentliche Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen sind weiter erlaubt. Aber der Druck auf die Politik nimmt zu.

6078 Corona-Infektionen sind nachgewiesen, 333 Menschen verstorben. 363 Patienten werden intensivmedizinisch behandelt. Sie sind im Durchschnitt 62 Jahre alt.

Rechnet man die Zahl der Toten auf die Bevölkerung um, dann sind nach Berechnungen der John-Hopkins-Universität in Schweden pro Million Einwohner 30,2 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben, in Norwegen 9,4, in Dänemark 21,2 und in Deutschland 13,3 Personen.

