Den 3. August 2020 wird man in Kiel nie vergessen: Eine 23-Jährige war an ihrem ersten Ausbildungstag auf dem Rathausplatz von einem Fahnenmast erschlagen worden, nachdem zuvor ein Lkw rückwärts gegen diesen gefahren war. Nun hat das Amtsgericht entschieden, wie es in dem Fall juristisch weitergeht.