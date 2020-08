Ernüchternde Erkenntnis am Tag nach dem tödlichen Unfall in Kiel: Für das Fahren auf den Rathausplatz wäre eine Ausnahmegenehmigung für den Lkw notwendig gewesen. "In diesem konkreten Fall wurde kein entsprechender Antrag gestellt", bestätigte Stadtsprecherin Kerstin Graupner gegenüber KN-online.