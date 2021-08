Am 3. August liegt das tödliche Unglück auf dem Kieler Rathausplatz, bei dem eine 23-jährige Auszubildende an ihrem ersten Arbeitstag starb, ein Jahr zurück. Als Erinnerung setzte die Stadt nun einen Gedenkstein in das Pflaster an der Unfallstelle ein – und ließ die vergangenen Monate der Erinnerung und Trauer Revue passieren.