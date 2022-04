Kiel

Was genau geschah am 3. August 2020 auf dem Kieler Rathausplatz? Wer trägt die Schuld für den Tod einer 23-Jährigen, die von einem umgestürzten Fahnenmast erschlagen wurde? Dies soll ab Montag, 25. April, vor dem Kieler Amtsgericht geklärt werden.

Menschen, die das tödliche Unglück teilweise oder komplett beobachtet haben, gibt es reichlich. 23 Zeuginnen und Zeugen hat das Gericht geladen, darunter zahlreiche Auszubildende, die wie die getötete Michelle ihren ersten Ausbildungstag bei der Stadtverwaltung begangen und sich für ein Gruppenfoto auf dem Rathausplatz aufgehalten haben.

Fahnenmast-Unglück: Ulf Kämpfer sagt diese Woche aus

Zu den Augenzeugen zählt auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Er stand nur wenige Meter vom Unglücksort entfernt, der Mast, so wurde anschließend von einer Augenzeugin berichtet, hätte theoretisch auch ihn treffen können. Auch Kämpfer muss deshalb in dieser Woche vor Gericht aussagen. Gegenüber den Kieler Nachrichten will er sich wegen des laufenden Verfahrens nicht äußern.

Stattdessen nimmt Bürgermeisterin Renate Treutel für die Stadt Stellung. „Auch wenn dieses schreckliche Unglück nicht ungeschehen gemacht werden kann, ist es doch wichtig, aufzuklären, wie es dazu kommen konnte. Ich wünsche allen Beteiligten viel Kraft für diesen Prozess. Unsere Gedanken sind ganz besonders bei den Angehörigen.“

Nebenklage-Anwalt Wolfgang Frese: Argument der Verteidiger „nicht nachvollziehbar“

Die Familie der Getöteten tritt in dem Prozess gegen den Lkw-Fahrer und seinen Beifahrer als Nebenkläger auf. Sie lassen sich von dem Kieler Rechtsanwalt Wolfgang Frese vor Gericht vertreten. „Ich bin für den menschlich empathischen Teil des Verfahrens zuständig“, sagt Frese. Zivilrechtlich sei der Fall bereits abgewickelt, „ich möchte im Namen der Familie den Aspekt des Opfers in den Strafprozess einbringen, den Schmerz, den dieses Unglück ausgelöst hat. Es gibt nämlich nicht nur einen Materialfehler, sondern auch ein Opfer“. Die Nebenklage diene zur Abrundung, „für den Tod der jungen Frau hat jemand gerade zu stehen“, so Frese.

Er hält die Strategie der Verteidiger, die den Materialfehler des umgestürzten Fahnenmastes für das Unglück verantwortlich machen, für „nicht nachvollziehbar“. „Bei kräftigem Wind und Beflaggung ist der Mast in den Jahren zuvor auch nicht umgekippt. Wenn jemand in ein Haus fährt und dieses einstürzt, kann man ja auch nicht sagen, dass die Fassade nicht stabil genug war“, erläutert Frese. „Die hatten mit dem Lkw auf dem Rathausplatz schlicht nichts zu suchen.“

In der Tat verfügten der angeklagte Lkw-Fahrer (61) und sein Beifahrer (73) nicht über die nötige Sondergenehmigung. Auch hatte der Beifahrer den Fahrer beim Rückwärtssetzen nicht vorschriftsmäßig eingewiesen. Deshalb lautet die Anklage laut Staatsanwaltschaft auf „fahrlässige Tötung“.

Familie erfuhr nur durch Eigeninitiative vom Tod der Tochter

Dass Michelles Mutter einen eigenen Anwalt beauftragt hat, habe allerdings nach Aussage von Wolfgang Frese noch einen weiteren Grund: Die Familie wollte Akteneinsicht erhalten und über alle Details informiert sein. Ausschlaggebend dafür war der Tag des Unglück: So habe die Familie „bei Kaffee und Kuchen“, so Frese, auf ihre Tochter Michelle gewartet, um ihren Ausbildungsstart zu feiern. Doch sie kam nicht.

Michelles Onkel, ein pensionierter Polizeibeamter, hörte bei den ehemaligen Kollegen nach – und erfuhr von dem Unglück auf dem Rathausplatz und schließlich dem Tod seiner Nichte. „Die Information erhielt die Familie nur durch Eigeninitiative. Die Informationspolitik der Stadt war denkbar unglücklich“, resümiert Frese. Die Familie fühle sich noch heute „verladen“.

Diese Kritik weist die Stadt zurück. Wie Stadtsprecherin Kerstin Graupner auf Anfrage erläutert, habe man es der Polizei überlassen, den Angehörigen Bescheid zu geben – „auch wir standen unter Schock“. Zumal sei die Stadtspitze in enger Absprache mit der Polizei gewesen. „Leider“, so Graupner, „konnte die Mutter damals nicht erreicht werden“. Tatsächlich wurden damals auch die Medien gebeten, mit Rücksicht auf die Angehörigen, die zunächst informiert werden sollten, mit der Berichterstattung zu warten. Erst am späten Nachmittag, als die Großmutter der Getöteten erreicht wurde, vermeldeten auch die Kieler Nachrichten das Unglück in Sichtweite.

Noch heute suchen Michelles Eltern Trost am Unglücksort, hier fühlen sie sich ihrer Tochter besonders nahe, heißt es von den Angehörigen. Seit Ende Juli vergangenen Jahres, also wenige Tage vor dem ersten Jahrestags des Unglücks, erinnert ein im Pflaster eingelassener Gedenkstein vor dem Rathaus an das Geschehene, „an Michelle, ihre Familie und die vielen anderen Personen aus dem Rathaus, die dieses Unglück miterleben mussten“, teilt Renate Treutel mit.