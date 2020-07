Kiel

Der öffentliche Nahverkehr in Kiel wird bald teurer: Ab dem 1. August werden die Fahrkartenpreise für Busse im Schleswig-Holstein-Tarif (SH-Tarif) erhöht. Davon sind auch viele Kieler betroffen: Die Einzelfahrkarte in der Landeshauptstadt (Preisstufe 2) kostet demnächst 2,70 Euro (bisher 2,60 Euro). Dies sei nach Angaben der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) in dieser Kategorie die erste Preiserhöhung seit vier Jahren.

Einen prozentual fast identischen Preisanstieg vermeldet das Unternehmen bei der Tageskarte: Diese wird um 30 Cent teurer – für sie zahlt der Fahrgast künftig 8,10 Euro. Der Preis für die 4er-Karte steigt ebenfalls: Dafür werden künftig 9,50 Euro statt bisher 9,20 Euro fällig. Geringfügig teurer wird auch die Monatskarte (neu 62 Euro, vorher 61 Euro) und die Abo-Monatskarte. Diese kostet bislang 50,83 Euro, künftig 51,67 Euro.

Auch mittlere und lange Strecken werden teurer

Keine Veränderungen sind bei Fahrten von Kleingruppen geplant: Der Preis für diese Karte bleibt mit 14 Euro gleich, ebenso das Kurzstreckenticket mit 1,80 Euro.

Die Preise für die Nutzung von Bussen und Bahnen im landesweit gültigen SH-Tarif auf mittleren und langen Reiseweiten werden um durchschnittlich 3,22 Prozent, auf kürzeren Strecken um durchschnittlich 0,77 Prozent angehoben.

