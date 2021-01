Der Vorstoß der „Fraktion“, in Kiel private Fahrradhäuschen nach Hamburger Vorbild zu errichten, ist gescheitert. Der Bauausschuss lehnte den Antrag am Donnerstagabend ab. Zuvor hatte die Verwaltung in einer Stellungnahme verdeutlicht, dass sie die private Nutzung öffentlichen Raumes kritisch sehe.