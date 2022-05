Kiel

Einige Diskussionen wogen seit Wochen hin und her, bei anderen fallen die Entscheidungen schnell: Im jüngsten Bauausschuss hat die Kommunalpolitik Veränderungen und Verbesserungen für den Fahrradverkehr in Kiel beschlossen und auf den Weg gebracht, zum Beispiel in der Feldstraße und im Holmredder. Andere Initiativen kamen nicht voran oder wurden abgeschmettert.

Los geht es in der Feldstraße vor der Hebbelschule sowie zwischen Düvelsbeker Weg und Bülowstraße: Hier sollen die Geh- und Radwege verbessert und ausgebaut werden, zeitgleich mit notwendigen Kanalarbeiten. Dafür ist außerdem geplant, den Radverkehr streckenweise auf die Straße zu verlagern. Beim Umbau fällt demnach auch der Parkstreifen weg.

CDU kritisiert Parkplatz-Wegfall an der Feldstraße

Die Begründung der Stadt: Hier parkten vor allem auswärtige Lkw, Wohnmobile und Anhänger. Außerdem wirke eine Veränderung Elterntaxis an der Hebbelschule entgegen. Widerspruch im Ausschuss kam von Florian Weigel (CDU): „Dass die Stellplätze hier entfallen, finde ich nicht gut. Sie werden dringend gebraucht, gerade an Markttagen auf dem Blücherplatz.“

Während die Maßnahme nicht zur Abstimmung stand, wäre eine Abstimmung zum Holmredder zwecklos gewesen: Hier hatte der Ortsbeirat Suchsdorf die Einrichtung einer Fahrradstraße gefordert. Doch dieses Anliegen musste der Bauausschuss zurückweisen, da die Straße auch auf Kronshagener Gemeindegebiet führt: „Es macht nur Sinn, wenn es auf beiden Seiten angeordnet ist“, sagte Tiefbauamtsleiter Peter Bender.

Im Holmredder sollen Piktogramme helfen

Dennoch zeichnete sich eine Verbesserung ab, der im Bauausschuss Wohlwollen ausgesprochen wurde: Achim Heinrichs (SPD) griff den Vorschlag von Peter Bender auf, Piktogrammketten aufzubringen, die auf den Fahrradverkehr hinweisen sollen. Das wurde einstimmig beschlossen.

Während mehrere Anträge zur Einschränkung des Radverkehrs an der Kiellinie und vor dem Landeshaus aufgeschoben wurden, erhielt ein anderer ein Abfuhr: So wurde das Anliegen des Ortsbeirats Hassee/Vieburg endgültig abgelehnt, die Tempo-30-Zone im Uhlenkrog auszuweiten. Hier habe die Stadt einfach nicht die Möglichkeit, verkehrsrechtlich dieses Tempo anzuordnen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zustimmung fand schließlich das Anliegen von Ratsherr Andreas Halle. Er beklagte erneut den Wust unterschiedlicher Fahrtrichtungen von Radwegen an vielen Kieler Straßen und bat die Verwaltung um eine Stellungnahme, welche Vor- und Nachteile Vielfalt gegenüber Einfachheit hätte.