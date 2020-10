Die Umwandlung von Autoparkplätzen in Fahrradstellplätze in Kiel ist umstritten. Auch der Wegfall von Straßeneinfahrten und Autofahrspuren zugunsten von Fahrradfahrern in der Kieler Innenstadt findet Befürworter und Kritiker. Wir fragen Sie: Was halten Sie davon? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil.