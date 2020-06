Fahrradranking: Kiel landet überraschend auf Platz 19

Kiel

Das Ranking nutze allerdings einige fragwürdige Kategorien für seine Punkte, kritisieren Fachleute. Bundesweit vorne landen Oldenburg im Oldenburger Land und Münster in Westfalen sowie Freiburg im Breisgau – also durchaus typische Vertreter unter den deutschen Städten mit hoher Fahrradfreundlichkeit. Kiel jedoch fällt in diesem Index deutlich ab. Wie kommt das?

Coya wirbt für sich

Coya ist eine digitale Versicherung – Hausrat, Haftpflicht, aber auch Fahrrad-Diebstahl lassen sich online versichern und beispielsweise per Smartphone verwalten. Um das Image als moderner Versicherer und engagierte Fahrradfahrer zu untermauern, „haben wir uns dazu entschieden, herauszufinden, welche Städte in Deutschland und weltweit daran arbeiten, ihre allgemeinen Bedingungen für Fahrradfahrer zu verbessern und das Fahrrad als gesundes, nachhaltiges Verkehrsmittel zu fördern“. Das schreibt Coya auf ihrer Homepage.

Wetter fließt in Berechnung ein

Und weiter: „Zunächst haben wir uns mit dem prozentualen Anteil der Fahrradnutzer beschäftigt, da dies ein großer Hinweis auf die allgemeinen Radfahrbedingungen, aber auch auf grundlegende Anforderungen wie Sicherheit, fahrradbezogene Kriminalität und Infrastruktur der Wege ist. Diese Recherche hat die Anzahl der gestohlenen Fahrräder, die Zahl der Verkehrstoten und -unfälle, die Länge der speziellen Radwege, Investitionen in die Qualität der Wege und mehr miteinbezogen.“ Außerdem gewertet: das Wetter, Bike-Sharing-Anbieter und Events wie autofreie Tage oder Critical-Mass-Fahrten.

Kiel hinter Flensburg und Lübeck

Kiels Resultat: Platz 19 von 50, hinter den Landesrivalen Flensburg und Lübeck. Nicht unten, aber auch nicht oben. In welchen Kategorien die Landeshauptstadt auffällig ist? Auffällig gut liegt sie bei der generellen Bewertung der Sicherheit im Radverkehr, und auch das Bike-Sharing kommt in Kiel ziemlich gut weg. Negativ schlagen dagegen die vergleichsweise niedrigen Fahrradnutzerzahlen, Diebstahlquoten, Investitionen und Events zu Buche. Ob die Studie von Coya allerdings wirklich ernst zu nehmen ist, bezweifeln Experten.

Seriosität wird angezweifelt

Wie zum Beispiel Max Dregelies, Vorsitzender des Fahrradforums: „Ich halte einige der gewichteten Kategorien für nicht sinnvoll: Innerhalb dieses Index wird der Wert Wetter einbezogen, den ich für reichlich unsinnig halte, bei dem Kiel auch nur auf dem 24. Platz landet.“ Auch den Faktor Event findet er zweifelhaft, da Veranstaltungen im Radalltag nichts bringen. Außerdem äußert er Skepsis, wie seriös die Werte eigentlich sind. Auch Jan Voß, Sprecher des ADFC Kiel, zeigte sich ob der Verwendung des Wetters als Kategorie „verwundert“.

Nutzerzahlen sind veraltet

Wie der Faktor „Investitionen“ sich errechnet, ist Dregelies schleierhaft – und er weist darauf hin, dass die Nutzerzahlen von Rädern veraltet sind: Die 17 Prozent Wegeanteil sind tatsächlich schon 2013 bis 2018 auf 22 Prozent gestiegen. „Allein diese Korrektur würde uns wahrscheinlich in die Top Ten heben.“ Abschließend fragt Dregelies pointiert: „Wer genau bewertet dies? Gibt es ein wissenschaftliches Team? Immerhin handelt es sich bei dem Ranking um das Werk eines Versicherungsunternehmens.“

Auswertung gilt als nicht transparent

Uwe Redecker, Fahrradbeauftragter der Stadt Kiel selbst, sieht das ähnlich: „Eine genaue Bewertung der Platzierung ist durch die nicht transparente Auswertung leider nicht möglich.“ Aus seiner Sicht hat Kiel für „Radfahrer einiges zu bieten“: 29 Fahrradstraßen mit insgesamt 20 Kilometern Länge, 10 000 Parkbügel, die Veloroute 10 als Leuchtturmprojekt, aber auch den seit zehn Jahren erfolgreichen Umsteiger am Hauptbahnhof – zwei Projekte mit Strahlkraft über Schleswig-Holstein hinaus.

Entsprechend verweist Jan Voß vom ADFC darauf, dass Fahrradfreundlichkeit eben auch eine sehr subjektive Einheit ist, die nicht ausschließlich in Zahlen bemessen werden könne.

