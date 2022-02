Fahrradstaffel der Kieler Polizei mit vielfältiger Einsatzbilanz

Kiel

Eine Woche im Dienst und verschiedenste Einsätze hinter sich: Nach Angaben der Polizeidirektion Kiel hat die neue Fahrradstaffel in ihren ersten Einsatztagen unter anderem eine verschwundene 89-Jährige ins Altenheim zurückgebracht, eine gestohlene Geldbörse ihrer Besitzerin übergeben, einen alkoholisierten E-Roller-Fahrer mit zwei offenen Haftbefehlen gestoppt und knapp 100 Mal Verkehrsteilnehmende kontrolliert.

Viele Bürgerinnen und Bürger hätten die „hohe Ansprechbarkeit“ der Polizistinnen und Polizisten auf dem Rad genutzt, und seien mit ihnen ins Gespräch gekommen, sagte Polizeisprecher Magnus Gille.

Kieler Fahrradstaffel findet vermisste Seniorin

Laut Polizei fand eine zuvor gestohlene Geldbörse am vergangenen Dienstag den Weg zurück zu einer 80-jährigen Kronshagenerin, weil sich ein Passant in der Holtenauer Straße an die Beamtinnen und Beamten gewandt hatte. Die Geldbörse mit diversen Personal- und Ausweisdokumenten habe er zuvor in der Kieler Innenstadt gefunden. Das 2. Polizeirevier Kiel führt nun die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls.

Am Mittwoch brachten die Einsatzkräfte der Fahrradstaffel nach eigenen Angaben eine zuvor vermisst gemeldete 89-Jährige wieder zurück in ein Altenheim im Bereich Blocksberg. Kurz danach kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 33-jährigen E-Roller-Fahrer in der Hamburger Chaussee.

Laut Polizei ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von 1,22 Promille. Zudem schien der 33-Jährige unter dem Einfluss weiterer berauschender Mittel zu stehen. Doch damit nicht genug: Er soll auch eine geringe Menge der Droge „Speed“ bei sich gehabt haben. Zusätzlich lagen offenbar zwei Haftbefehle zur Verbüßung von Ersatzfreiheitsstrafen gegen den Mann vor. Aufgrund der offenen Haftbefehle sei er später in eine Justizvollzugsanstalt gefahren worden.