Zum Tag der Deutschen Einheit gibt es am 2. und 3. Oktober 2019 jeweils von 11 bis 23 Uhr ein Bürgerfest in Kiel. Ein Bummel vom Landeshaus über Kiellinie und Ostseekai an den Rathausplatz bis zur Hörn oder andersrum lohnt sich. Was wo geboten ist? Die Schauplätze im Überblick.