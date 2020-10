Die Waisenhofstraße in Kiel soll Fahrradstraße werden. Das beschloss der Bauausschuss am 13. August auf Anregung des Ortsbeirats Mitte. Was damals nicht bekannt war: Damit die Waisenhofstraße eine Fahrradstraße werden kann, müssen viele Parkplätze wegfallen. Der Ortsbeirat fühlt sich überrumpelt.