46 Ordnungswidrigkeiten- und zwei Strafverfahren leiteten Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst am Dienstag bei Verkehrskontrollen in Kiel ein. Die Einsatzkräfte waren dabei selbst auf dem Rad unterwegs. Kontrolliert wurde vier Stunden lang, unter anderem am Dreiecks- sowie Exerzierplatz.