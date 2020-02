Wie im jüngsten Bauausschuss deutlich wurde, gibt es etliche Bereiche, an denen Verkehrsführung und Komfort der Veloroute 10 in Kiel noch optimiert werden könnten. Ein Konfliktpunkt liegt offenbar nördlich der Olshausenstraße. Hier will die Verwaltung nun den Bau eines parallelen Gehweg prüfen.