Fahrräder, Lebensmittel, Hardware: Wie Lieferengpässe den Erfolg von Unternehmen aus Kiel bedrohen

Kiel

Mit ordentlich Rückenwind startet My Boo in das neue Jahr 2022. Gerade wurde der Kieler Radhersteller und -händler zu einem von 500 Focus-Wachstumschampions in Deutschland gekürt. Doch wachsen funktioniert nur, wenn Material dafür kommt – Lieferprobleme sind eine Herausforderung, mit der viele Kieler Unternehmen konfrontiert sind.

Wenn Maximilian Schay an den neuen Standort seiner E-Bike-Firma Küstenrad in der Bahnhofstraße kommt, ist er zufrieden: Der Laden brummt – der E-Zweig ist der zweite Erfolg der Kieler Bambusrad-Hersteller My Boo. Doch der Aufwand ist für beide Fahrrad-Typen wegen globaler Lieferschwierigkeiten seit der Pandemie extrem gestiegen.

Planungsaufwand hat sich vervierfacht

„Wir müssen jetzt viel weiter vorausplanen“, sagt Gründer und Geschäftsführer Schay. Vor Corona brauchte eine Lieferung Tage, heute ein ganzes Jahr. Bei den My-Boo-Rädern seien einzelne Komponenten gar nicht mehr lieferbar – zum Standard gehört mittlerweile, gleichwertige Teile anderer Hersteller zu verbauen. „Vor Corona war das keine Option.“

Aber, sagt Schay: „Wir hatten noch nie keine Ware im Laden.“ Grund sei auch die eigene Vorbereitung: Die Planung sei inzwischen um den Faktor vier aufgestockt worden, was Personal und Aufwand betrifft. „Wir planen jetzt das Jahr 2024, teilweise schon 2025.“ Gar nicht so einfach, schließlich ist das steigende Interesse an Rädern kaum abzusehen. „Das Wachstum in Deutschland wird weitergehen. In anderen Ländern geht es gerade erst los.“

Auch die Lebensmittel-Branche hat Knappheiten

Auch in der Lebensmittel- und Supermarkt-Branche führt die Pandemie zu erschwerten Planungen: Bei Famila Nordost kam es in den vergangenen Monaten zu temporären Lieferproblemen.

„Manchmal fehlen Kraftfahrer, Verpackungsmaterialien, Rohstoffe oder saisonal erhöhte Preise verhindern den Ankauf“, berichtet Sprecherin Solveig Hannemann. Aber sie betont: „Wir haben keine anhaltenden Lieferengpässe.“ Stets sei auch Ausweichen auf andere Produkte und Hersteller möglich. „Beim Essen und auch beim Klopapier ist somit alles im grünen Bereich.“

Selbst softe Branchen haben Probleme

Ganz im grünen Bereich wäre die Welt auch beim Kieler IT-Unternehmen Consist – wenn denn die Lieferschwierigkeiten nicht wären. Das zeigt, dass selbst Branchen mit den Problemen zu kämpfen haben, die gar keine feste Ware anbieten.

Zwar habe Consist „einen klaren Fokus auf Softwareentwicklung, -wartung und -lösungen“, so Sprecherin Isabel Braun. „Daher sind für uns Lieferengpässe in unserem Kerngeschäft aktuell kein Problem.“ Doch Braun klagt trotzdem: „Jedoch beeinträchtigen sie bereits spürbar bei der Beschaffung von Hardware, Baumaßnahmen und Geschäftsfahrzeugen.“

Manche Firmen drehen Nachteile um

Dennoch: Kein Unternehmen will für sich zugeben, dass die Lieferketten substanzielle Probleme verursachen. „Wir haben 2021 das Katastrophenjahr 2020 schon kompensiert“, sagt Thomas Naß, Geschäftsführer von Edur Pumpen. „Jetzt ist die Auftragslage gut, wir sind auf Wachstumskurs.“ Gerade Energietechnik, Wasserstoffgewinnung und der Bereich Wasser-Abwasser seien auch aufgrund starker Förderung gefragt.

Und dann sagt Naß etwas Überraschendes: „Wir mögen solche Krisen sehr gerne. Wir haben schon immer mit großen Lagerkapazitäten gearbeitet – und sind die ersten, die wieder liefern können.“ Die Situation sei also keinesfalls frustrierend, „sondern wir sind darauf spezialisiert und wittern eher das Zusatzgeschäft.“

Wachsen wollen die Unternehmen allesamt: My Boo möchte 2022 erstmals mehr als zehn Millionen Euro Umsatz machen, mindestens 50 Prozent zulegen, „obwohl wir schon nicht mehr ganz klein sind“, sagt Schay. Die Bambusrahmen werden in Ghana gefertigt. In der Produktion gab es dort pandemiebedingt weniger Ausfälle als in Asien. Aber die von My Boo geförderte Schule in der Ashanti Region war 2020 fast komplett geschlossen. Ein Engpass der ganz anderen Art.