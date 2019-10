Ab Freitag wird am Anleger kontrolliert

Kiel

Vier Wochen lang wird eine Sicherheitskraft Fahrgäste mit Fahrrad ansprechen und darauf aufmerksam machen, dass das Abstellen von Rädern auf dem Anleger verboten ist. „Die Mitnahme auf dem Fördeschiff ist jederzeit möglich und auf der Schwentinelinie F2 sogar kostenlos“, erinnert eine Mitteilung der Stadt.

Erfolg war ausgeblieben

Hintergrund der Kontrolle ist die seit Monaten andauernde Problematik der auf dem Anleger abgestellten Fahrräder, die die Rettungsmittel der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) sowie das Blindenleitsystem blockieren. Schilder weisen auf das Verbot hin, Räder abzustellen. Beachtet wird das Verbot in vielen Fällen jedoch nicht. Der EBK hat in den vergangenen Wochen an das Gewissen der Radfahrer mit Plakaten, Aushängen und Postkarten an den abgestellten Rädern appelliert. Der erhoffte Erfolg ist aber ausgeblieben.

Rettungsmittel müssen einsatzbereit sein

Nach der Informationskampagne greift man jetzt zur nächsten Stufe, um das Problem zu lösen. „Nützt auch diese nichts, werden die abgestellten Fahrräder demnächst abgeschleppt“, droht die Stadt. Dem EBK sei es sehr wichtig, dass die Rettungsmittel im Notfall auch einsetzbar sind. Für die Sehbehinderten ist es von großer Bedeutung, dass das Blindenleitsystem im Geländer der Anlegebrücke auch genutzt werden kann.

