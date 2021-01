Kiel

Eigentlich wollte Jan Paul Braack seinen Führerschein noch vor Weihnachten in der Tasche haben. Die Prüfung war für den 22. Dezember angesetzt, vorher stand noch eine Überlandfahrt an, alles lief nach Plan. Doch dann kam der Schock für den 19-jährigen Kieler. Neuer, verschärfter Lockdown, knapp eine Woche vor seinem Prüfungstermin.

In Schleswig-Holstein mussten alle Fahrschulen schließen, Theorie- und Praxisunterricht waren plötzlich untersagt, nur die praktischen Prüfungen durften noch durchgeführt werden. Weil Braack seine letzten Fahrstunden nicht mehr nehmen konnte, musste er die Prüfung absagen.

Lockdown legt Fahrschulen in Schleswig-Holstein still

Corona hat die Fahrschüler in Schleswig-Holstein hart getroffen. Alles steht still, kein Fahrschulauto fährt mehr über die Straßen. Auch in Peschke’s Fahrschule in Kiel, die Fahrschule, an der Braack seinen Führerschein macht. „Seit dem Lockdown im Dezember geht nichts mehr“, sagt Inhaber Christian Peschke.

Das sei angesichts der aktuellen Corona-Lage auch in Ordnung. Aber: „Warum es woanders ganz normal seiner Dinge geht, ist nicht wirklich verständlich“, sagt er und spielt darauf an, dass in anderen Bundesländern die Corona-Regeln für Fahrschulen deutlich lockerer sind. Aber dazu später mehr.

Corona: Höhere Kosten für Fahrschüler

Für Jan Paul Braack heißt es jetzt warten. Warten darauf, dass es endlich weitergeht. Und je länger Braack wartet, desto teurer wird es für ihn. Viele Wochen ohne Fahrpraxis bedeuten, dass er sich danach erst wieder ans Autofahren gewöhnen muss. Also mehr Fahrstunden nehmen als eigentlich geplant. Eine Doppelstunde kostet 90 Euro, mit zwei oder drei zusätzlichen Doppelstunden muss er wegen der langen Pause rechnen. Viel Geld, das er wegen Corona bezahlen muss.

Auch für Fahrschul-Inhaber Peschke bringt der Lockdown finanzielle Probleme mit sich. Sein Betrieb zählt zwölf Angestellte, viele Menschen, die trotz Stillstand bezahlt werden wollen. „Das ist schon wirklich heftig, das halten wir nicht Ewigkeiten durch“, sagt er. Auch die Situation nach dem Lockdown dürfte anstrengend werden. Dann will natürlich jeder Fahrschüler möglichst schnell seinen Führerschein machen, neue Anwärter kommen dazu – auf Peschke wartet also ein großer Stau in der eigenen Fahrschule.

Online-Theorieunterricht seit Mitte Januar möglich

Zumindest beim Theorieunterricht tut sich mittlerweile aber etwas. Dieser war mit dem Lockdown Mitte Dezember untersagt worden. Und Online-Unterricht? War auch verboten. Das lag aber nicht an Corona, sondern war schon vorher so. Denn das Fahrlehrergesetz sieht vor, dass theoretischer Fahrschulunterricht nur in ortsfesten Gebäuden erteilt werden darf. Am 18. Januar 2021 reagierte das Land Schleswig-Holstein mit einem Erlass auf die besondere Situation. Fahrschulen können nun beim Land einen Antrag stellen. Wird der bewilligt, dürfen sie unter einigen Auflagen Online-Theorieunterricht anbieten.

Mit Jubelrufen wird diese Regelung bei den Fahrschulen aber nicht aufgenommen. „Das wurde nur gemacht, um die Öffentlichkeit zu beruhigen. Der Nutzen ist marginal“, sagt Frank Walkenhorst, Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Schleswig-Holstein. Denn Theorieunterricht helfe wenig, wenn der praktische Unterricht weiter ruhe. Man erhöhe damit nur die Anzahl der wartenden Fahrschüler. „Mit der Regel werden also eher neue unzufriedene Fahrschüler herangezüchtet“, so Walkenhorst.

Fahrlehrerverband: Kritik an uneinheitlichen Regeln in Bundesländern

Ein viel größeres Problem seien aber die unheitlichen Regeln in den einzelnen Bundesländern. Denn während in Schleswig-Holstein die Fahrschulautos seit Mitte Dezember stehen, fahren sie in Niedersachsen oder Bremen weiter. Auch in Hamburg wurden die Fahrschulen erst mit der Corona-Verordnung vom Freitag geschlossen. „Das ist reine Willkür“, sagt Walkenhorst, der bundesweit einheitliche Regeln fordert. Gerade an den Landesgrenzen werden laut Walkenhorst Fahrschüler und Fahrlehrer abgeworben. Wer in Schleswig-Holstein nicht fahren dürfe, suche sich eben eine Fahrschule in Niedersachsen.

Auch Jan Paul Braack wird Kiel bald verlassen. Aber aus anderen Gründen. Er zieht zum Studium nach Aachen. Aber da gibt es noch ein Problem. Der Führerschein. „Ich will hier in Kiel meinen Führerschein noch irgendwie fertig machen“, sagt er. Einen Fahrschulwechsel, so kurz vorm Führerschein, will er vermeiden. Aber die Zeit drängt, der Lockdown geht in die nächste Verlängerung. Der geplante Umzug, die höheren Kosten, die Ungewissheit, wann es weitergeht: In Corona-Zeiten sorgt der Führerschein für Stress, obwohl die Fahrschüler nicht einmal im Auto sitzen.