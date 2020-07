Kiel

Doch wann der neue Aufzug eingebaut wird, ist unklar. Nur langsam und mit etlichen Pausen schaffen es Helga König (77), Marianne Hahn (87) und Anna Konkol (77), die Treppenstufen bis in ihre Wohnungen in den oberen Etagen zu bewältigen. Beide Frauen sind auf den Rollator angewiesen – und auf den Fahrstuhl. Doch der ist bereits seit Monaten defekt, sagen die Mieter im Haus. 25 Wohnungen umfasst das Gebäude im Mettenhofer Zentrum, überwiegend seien es ältere Menschen und Familien mit kleineren Kindern, die hier wohnen, erzählen die Mieter. Dazu haben ein Zahnarzt und ein Physiotherapeut ihre Praxen im Haus. Doch die erreicht man ebenfalls nur über die Treppe. „Es sind genau 20 Stufen zur Physiotherapie“, sagt eine ältere Patientin, die mühsam mit Krücken die Treppen herabsteigt.

Aushang ist vom 9. April

Auch die jüngeren Mieter wie Familienvater Simon Elfa (3. Stock) mühen sich seit Wochen damit ab, Kinderwagen und Einkäufe die Stufen hoch und runter zu transportieren. „Uns reicht es jetzt, wir wollen wissen, wann der Fahrstuhl endlich wieder repariert wird“, sagen die Mieter, die sich über mangelnde Aufklärung seitens des Wohnungsunternehmens ärgern. Der Aushang mit näheren Informationen, der an der Aufzugtür hängt, ist vom 9. April. Darin heißt es, dass Ersatzteile für eine Reparatur des Fahrstuhls bestellt werden müssen und die Reparatur noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde. Als Termin für die Fertigstellung wird hier „voraussichtlich“ der 10. Juli genannt.

Fahrstuhl soll ersetzt werden

Diesen Termin habe man nicht realisieren können, bedauert GCP-Sprecherin Katrin Petersen. Das Grundproblem sei das Alter des Aufzuges: Der Fahrstuhl wurde 1970 eingebaut, die Bauteile hätten nach und nach ihre Verschleißgrenze erreicht. Zugleich werde die Ersatzteilbeschaffung zunehmend schwieriger, so die GCP-Sprecherin. „Nachdem sich Lieferung und Einbau des Ersatzteils für den Fahrstuhlmotor wegen Corona zusätzlich immer wieder verzögert haben, haben wir uns erneut mit verschiedenen Fachexperten beraten“, sagt Petersen. Man habe sich jetzt entschieden, den Aufzug komplett zu erneuern.

Ein Zeitpunkt steht noch nicht fest

Der künftige Fahrstuhl werde dem neuesten Stand der Technik entsprechen und 30 Prozent weniger Energie verbrauchen als das jetzige Modell. Das bedeute auch weniger Kosten für die Mieter. Der Einbau sei bereits beauftragt, so Petersen, die jedoch „wegen Corona keine Aussage treffen“ kann, wann der neue Aufzug in Betrieb geht.

Die Grand City Property biete den Mietern während der gesamten Reparaturzeit jedoch Unterstützung an – wie einen kostenlosen Trageservice für den Einkauf oder zur Müllentsorgung sowie einen Krankentransport für die Mieter, die keine Treppen steigen können. Wer den Service benötigt, kann sich unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/ 646377200 (24 Stunden am Tag verfügbar) an das Service-Center oder auch an den Hausverwalter direkt vor Ort wenden.

