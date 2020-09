Er hatte Mitte September für irritierte Blicke und Aufmerksamkeit gesorgt: Der grüne Leguan, der am Falckensteiner Strand gefunden wurde. Doch obwohl die Echse in hiesigen Breitengraden nicht alltäglich ist, bleibt ihre Herkunft rätselhaft. Unterdessen erholt sich der Leguan auf einer Pflegestelle.

Von Jördis Merle Früchtenicht