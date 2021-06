Kiel

Der breite Sandstrand am Falckensteiner Strand wird landseitig durch Küstendünen und Strandwälle begrenzt. In den Sommermonaten steuern Fähren den Falckensteiner Strand regelmäßig an. Wegen seiner ausgedehnten Flachwasserbereiche ist er bei Familien sehr beliebt.

Wie komme mit dem Bus an den Falckensteiner Strand?

Erreichbar ist der Falckensteiner Strand in Kiel mit der Buslinie 502 (Haltestelle "An der Schanze"), nach kurzem Fußweg mit dem Strandbus-Shuttle-Service zum Strand. Im Sommer geht es auch per Fördeschiff zum Fähranleger Falckenstein.

Gibt es eine Strandkorbvermietung in Falckenstein?

Nein, am Falckensteiner Strand gibt es keine Strandkorbvermietung.

Gibt es etwas zu essen oder zu trinken, vielleicht einen Imbiss oder ein Restaurant?

Das Essensangebot am Falckensteiner Strand in Kiel ist umfangreich. Mit der Deichperle, Ute im Bikini und Markmanns gibt es drei Restaurants. Dazu gibt es einen Imbiss an der Minigolf-Anlage.

Gibt es Spielgeräte oder gar einen Spielplatz für Kinder am Falckensteiner Strand?

Der Falckensteiner Strand wartet mit Freizeitangeboten für Kinder und Erwachsene auf. So gibt es einen Kinderspielplatz, ein Beachvolleyballfeld, eine Minigolf-Anlage und einen Hochseilgarten.

Wo ist die nächste öffentliche Toilette?

Öffentliche Toiletten gibt es auf Höhe der Minigolf-Anlage und in der Nähe des Hochseilgartens.

Muss ich am Strand in Falckenstein eine Strandgebühr bezahlen?

Nein, es fallen keine Strandgebühren an.

Wo kann ich parken? Ist das Parken kostenlos?

Am Falckensteiner Strand gibt es etwa 450 Parkplätze, die in diesem Jahr kostenlos sein werden. 2019 wurden die Parkgebühren abgeschafft, seitdem regelt ein von der Stadt Kiel bezahlter Sicherheitsdienst bei gutem Wetter den Verkehr und weist Autofahrerinnen und Autofahrer ein. Einen Parkplatz gibt es am Atennenfeld direkt am Deich, weitere Stellflächen gibt es am Palisadenweg. Ab 2022 sollen die Parkplätze nach dem Willen der Stadt Kiel wieder kostenpflichtig werden.

Sind Hunde am Strand in Falckenstein erlaubt oder gibt es einen Strandabschnitt für Hunde?

Pferde und Hunde dürfen vom 1. April bis 31. Oktober ausschließlich an den 300 Meter langen Tierstrand zwischen Schilksee und Falckenstein, an keinen andren Strand sonst. Ausnahmen gibt es nur für Dienst-, Führ- und Begleithunde im Einsatz.

Tipps für den Strand in Falckenstein

Mit einer Katamaran- und Surfschule sowie einem Tauchclub besteht am Falckensteiner Strand die Möglichkeit zum Wassersport. Der Leuchtturm ist ein beliebtes Fotomotiv. Die 350 Jahre alte Festung Friedrichsort ist derzeit nicht zugänglich, in den kommenden Jahren aber soll ein Nutzungsmix aus musealen, touristischen und freizeitorientierten Angeboten entstehen.