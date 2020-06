Weil er am 6. Oktober 2011 wegen Drogenhandels vom Amtsgericht Niebüll zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, sitzt der mutmaßliche Mörder von Madeleine McCann derzeit in Kiel in Haft. Christian B. ist ein vielfach vorbestrafter Sexualstraftäter. Auf Sylt verkaufte er Marihuana.